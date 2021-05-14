Sanayinin çarkları borsayı sırtladı: Bankalara 30 kat fark





YATIRIMCI SAYISI İKİYE KATLANDI

Sanayiye olan ilgi yatırımcı sayılarına yansıdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2019 yılı sonunda sanayi hissesi olan yatırımcı sayısı 659 bin iken, bu rakam 2021 nisan ayında 1 milyon 475 bine çıktı. Aynı dönemde banka hissesi olan yatırımcı sayısı ise 340 binden 511 bine ulaştı. Son 1 ayda ise sanayi hissesi olan yatırımcı sayısı 128 bin artarken, banka hissedarı yatırımcı sayısı 8 bin azaldı.



Sanayi sektörü özellikle 2020'de Türkiye ekonomisin büyüme performansı sergilemesinde başrolü oynadı. Türkiye yılın geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.9, 2020 genelinde ise yüzde 1.8 büyüdü. Sanayi 2020 son çeyreğinde yüzde 10.30 büyüyerek Türkiye ekonomisine 1.98 puanlık katkı verdi. Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.3'lük sanayi üretimi artışı ile OECD ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.