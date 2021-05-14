Sanayinin çarkları borsayı sırtladı: Bankalara 30 kat fark

Pandeminin dünya ekonomisini felç ettiği 2020'de Türkiye'nin büyümesinde lokomotifliği üstlenen sanayi sektörü, Borsa İstanbul'da da yatırımcıların adresi haline geldi.
Hükümetin başta KOBİ'ler olmak üzere yatırımı ve istihdamı teşvik eden desteklerinin etkisiyle çarkların dönüşünün hız kesmemesi, borsada sanayi endeksini adeta coşturdu. Sanayi hisselerine yatırım yapan yatırımcı sayısı ikiye katlanırken, sanayi endeksi de borsanın tutunmasını sağladı.
BANKALARA 30 KAT FARK
2020 sonundan 12 Mayıs 2021'e kadar olan süreçte borsada endeks yüzde 2.4 değer kaybederken, aynı dönemde sanayi endeksi yüzde 15.4 prim yaptı. Bu dönemde bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 26.9 oldu. Yerli yatırımcıların büyük ilgi duyduğu yeni şirketleri temsil eden halka arz endeksi ise yüzde 48.55 prim yaptı.