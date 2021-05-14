Sıfır araba markalarının Mayıs ayı kampanyaları duyurulmaya devam ederken Hyundai kampanyası ile dev indirimler ve 0.99 faiz oranı ile araç kredisi dayanağı verileceği duyuruldu... Hyundai Yeni Kona, i20 modeli, Tucson ve H-100 araba kampanyası ayrıntıları sayfamızda. Öte yandan Fiat, 71 bin TL'ye varan indirim ve 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranı ile finansman desteği kampanyası ile sıfır araç satışlarına devam ediyor. Markanın en çok tutulan modelleri Egea, 500L, 500X ve Panda modellerini kapsayan kampanya hala devam ediyor. İşte Fiat'ın en yeni sıfır araç satış fiyat listesi
HYUNDAİ KAMPANYASI
Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Nakit indirimli Yeni Kona fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor;
Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 336 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Smart (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 354 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV Elite DCT (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 375 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.0T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 231 Bin 105 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT Smart (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 330 Bin 900 TL
Hyundai Yeni Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT N Line (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 363 Bin 900 TL
Yeni Kona modellinin yanı sıra Hyundai H-100 modelinde 50 bin liraya 12 ay 0.99 araç kredisi desteği, Tucson modelinde 68 bin 500 liraya varan indirim ya da 100 bin liraya 12 ay vadel 0.99 araç kredisi desteği ve i20 modelinde 146 bin 800 liradan başlayan fiyat seçeneği sunuluyor.