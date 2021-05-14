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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 08:58
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    • 14.05.2021 08:58
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    ve ile sıfır araç fiyatlarına 71.000 ve 51.000 TL indirim müjdesi! 12 ay 0,99 faiz oranları...

    Sıfır araba almak isteyen vatandaşların yakından takip ettikleri araba markalarının Mayıs ayı kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. ve ayın özel önerileri sloganı ile duyurduğu kampanyaları ile hem peşin alım indirimi hem de taksitle araba almak isteyenler için 0.99 faiz oranı ile araç kredisi takviyeyi sağlayacağını duyurdu. Nisan ayının başında başlayan kampanyalar arasında 71 bin TL’ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği yer alıyor. Son dönemde faizlerin ve araç fiyatlarında görülen fahiş artış sonrası sıfır araç satışlarında gözle görülür bir gerileme yaşandı.

    takvim.com.tr
    Hyundai ve Fiat Mayıs kampanyası 71.000 ve 51.000 TL indirim müjdesi!

    Sıfır araba markalarının Mayıs ayı kampanyaları duyurulmaya devam ederken Hyundai kampanyası ile dev indirimler ve 0.99 faiz oranı ile araç kredisi dayanağı verileceği duyuruldu... Hyundai Yeni Kona, i20 modeli, Tucson ve H-100 araba kampanyası ayrıntıları sayfamızda. Öte yandan Fiat, 71 bin TL'ye varan indirim ve 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranı ile finansman desteği kampanyası ile sıfır araç satışlarına devam ediyor. Markanın en çok tutulan modelleri Egea, 500L, 500X ve Panda modellerini kapsayan kampanya hala devam ediyor. İşte Fiat'ın en yeni sıfır araç satış fiyat listesi

    HYUNDAİ KAMPANYASI

    Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Nakit indirimli Yeni Kona fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor;

    Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 336 Bin 900 TL

    Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Smart (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 354 Bin 900 TL

    Hyundai Yeni Kona 1.6 CRDI 48V MHEV Elite DCT (Dizel) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 375 Bin 900 TL

    Hyundai Yeni Kona 1.0T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 231 Bin 105 TL

    Hyundai Yeni Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT Smart (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 330 Bin 900 TL

    Hyundai Yeni Kona 1.6T-GDI 7 İleri DCT N Line (Benzinli) Donanım Paketi İndirimli Satış Fiyatı Listesi 363 Bin 900 TL

    Yeni Kona modellinin yanı sıra Hyundai H-100 modelinde 50 bin liraya 12 ay 0.99 araç kredisi desteği, Tucson modelinde 68 bin 500 liraya varan indirim ya da 100 bin liraya 12 ay vadel 0.99 araç kredisi desteği ve i20 modelinde 146 bin 800 liradan başlayan fiyat seçeneği sunuluyor.

        FİAT'TAN 71 BİN TL İNDİRİM VE 0,99 FAİZ İLE FİNANSMAN DESTEĞİ!

        Fiat resmi internet sitesi üzerinde sıfır araç satışına özel indirim kampanyası ve finansman desteği duyurusu yaptı.

        2021 Model Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi

        Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

        Easy 1.4 Fire 95 HP 142.900 TL 146.900 TL

        Easy 1.3 M.Jet 95 HP 184.900 TL 194.900 TL

        Easy 1.6 M.Jet 130 HP 223.900 TL 231.900 TL

        Urban 1.4 Fire 95 HP 163.900 TL 168.900 TL

        Urban 1.0 Firefly 100 HP 187.900 TL 195.900 TL

        Urban 1.3 M.Jet 95 HP 195.900 TL 205.900 TL

        Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

        Lounge 1.4 Fire 95 HP 179.900 TL 184.900 TL

        Lounge 1.0 Firefly 100 HP 203.900 TL 211.900 TL

        Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 211.900 TL 221.900 TL

        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

        2021 Model Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi

        Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

        Street 1.4 Fire 95 HP 162.900 TL 170.900 TL

        Street 1.3 M.Jet 95 HP 195.900 TL 205.900 TL

        Urban 1.4 Fire 95 HP 170.900 TL 178.900 TL

        Urban 1.0 Firefly 100 HP 195.900 TL 205.900 TL

        Urban 1.3 M.Jet 95 HP 203.900 TL 213.900 TL

        Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

        Lounge 1.4 Fire 95 HP 186.900 TL 194.900 TL

        Lounge 1.0 Firefly 100 HP 211.900 TL 221.900 TL

        Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 219.900 TL 229.900 TL

        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

            2021 Model Fiat Egea Station Wagon Fiyat Listesi

            Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

            Street 1.3 M.Jet 95 HP 198.900 TL 208.900 TL

            Urban 1.0 Firefly 100 HP 198.900 TL 208.900 TL

            Urban 1.3 M.Jet 95 HP 206.900 TL 216.900 TL

            Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

            Lounge 1.0 Firefly 100 HP 214.900 TL 224.900 TL

            Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 222.900 TL 232.900 TL

            Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

            2021 Model Fiat Egea Cross Fiyat Listesi

            Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

            Street 1.4 Fire 95 HP 166.900 TL 174.900 TL

            Street 1.0 Firefly 100 HP 190.900 TL 200.900 TL

            Street 1.3 M.Jet 95 HP 198.900 TL 208.900 TL

            Urban 1.4 Fire 95 HP 174.900 TL 182.900 TL

            Urban 1.0 Firefly 100 HP 198.900 TL 208.900 TL

            Urban 1.3 M.Jet 95 HP 206.900 TL 216.900 TL

            Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

            Lounge 1.4 Fire 95 HP 190.900 TL 198.900 TL

            Lounge 1.0 Firefly 100 HP 214.900 TL 224.900 T

            Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

            2020 Model Fiat Fiorino Fiyat Listesi

            - Pop 1.3 M.Jet 95HP: 178.000 TL

            - Premio 1.3 M.Jet 95HP: 193.100 TL

            2020 Model Fiat Doblo Fiyat Listesi

            Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 215.100 TL

            Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 224.100 TL

            Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 229.100 TL

                Sıfır araba alırken bu detaya dikkat edin

                Genellikle ikinci el araç sektöründe ihtiyaç duyulan ekspertiz raporları konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, sıfır kilometre arabaların satın alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.

                İkinci el araba piyasasında meydana gelen fiyat artışı ve bazı dolandırıcılık faaliyetlerinden uzak durmak isteyen alıcılar, sıfır arabalara yönelerek rahat etmek istiyor. Genellikle araba bayileri veya oto galerilerden alınan sıfır araçlarda da çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.

                Bazen fabrikasyon hataları bazen de ulaşım faaliyetlerinde oluşabilecek bu hatalara karşı alıcıların dikkatli olması gerekiyor. Arabalarda yer alan kusurların satış fiyatını ciddi anlamda düşürebileceğini belirten uzmanlar, sıfır araba satın almadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.

                Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.
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                Haberler Ekonomi Hyundai ve Fiat Mayıs kampanyası ile sıfır araç fiyatlarına 71.000 ve 51.000 TL indirim müjdesi! 12 ay 0,99 faiz oranları...