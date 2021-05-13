Ramazan Bayramı'nda döviz kurlarında son alış satış fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dolar TL fiyatı gün içerisinde 8.53 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 14 Mayıs Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte anlık döviz kurları!