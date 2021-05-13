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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 06:41
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    • 14.05.2021 06:43
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    CANLI döviz kuru: 14 Mayıs ve ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?

    Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler 14 Mayıs sabahı merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. fiyatı gün içerisinde 8.53 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 14 Mayıs Dolar ve ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte !

    takvim.com.tr
    CANLI döviz kuru: 14 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu?

    Ramazan Bayramı'nda döviz kurlarında son alış satış fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dolar TL fiyatı gün içerisinde 8.53 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 14 Mayıs Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte anlık döviz kurları!

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış:8,4994

    Dolar satış: 8,5108

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2696

    Euro Satış: 10,2932
        Moneypülatör
        Haberler Ekonomi CANLI döviz kuru: 14 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?