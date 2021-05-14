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    Kimi tren vagonunda, kimi de denizin ortasında: Pandemi otel açılmalarını durduramadı

    Pandemi ve seyahat kısıtlamalarına rağmen dünyanın dört bir yanında lüks oteller açılmaya devam ediyor. Kimi tren vagonunda, kimi de denizin ortasında tatil keyfi sunuyor.

    Yeni moda tatil

    Pandemi ve seyahat kısıtlamalarına rağmen dünyanın dört bir yanında lüks oteller açılmaya devam ediyor.

    Kimi tren vagonunda, kimi de denizin ortasında tatil keyfi sunuyor. InBusiness dergisi, lüks ve sıra dışı otelleri bu ayki sayısına taşıdı.

    DIŞI TREN İÇİ OTEL
    Kruger     Shalati, görülebilecek en sıra dışı otellerden biri; çünkü bir köprünün üzerindeki trenin vagonlarından oluşuyor. Bu vagonlardan görülen manzara, 'nın en eski ve en büyük doğal yaşam alanı olan 'na bakıyor. 24 vagon ve köprü ayağında 7 süitten oluşan otelin odalarında uzanırken, yerden tavana uzanan camlardan , , görmeniz mümkün.

    24 SAAT DÖNECEK
    DOHA'da 2025'te açılması beklenen , suyun ortasında ve 24 saat dönecek şekilde tasarlandı. Bu dönme sonucunda hepsi balkonlu odaların manzarası sürekli değişirken, aynı zamanda elektrik üretilecek. 152 odası olacak ekolojik yüzen otel, Türk mimarlık şirketi 'ın elinden çıkacak.

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    Haberler Ekonomi Kimi tren vagonunda, kimi de denizin ortasında: Pandemi otel açılmalarını durduramadı