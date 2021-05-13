Dünya gündeminden düşmeyen kripto para borsalarındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. ABD'nin, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtığı bildirildi.
BİNANCE'IN OPERASYONLARI KONUSUNDA BİLGİ İSTENDİ
Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.
"ŞİRKETİN TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"
Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti.