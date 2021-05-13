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    • Ekonomi
    • 13.05.2021 23:48
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    • 13.05.2021 23:51
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    Son dakika! , dünyanın en büyük kripto para borsası 'e açtı

    Gelen son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı ve , Dünyanın en büyük kripto para borsası 'e açtı. Binance Sözcüsü , şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını açıkladı. Haberin detayları...

    ABD, Binance'e soruşturma açtı

    Dünya gündeminden düşmeyen kripto para borsalarındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. ABD'nin, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtığı bildirildi.

    BİNANCE'IN OPERASYONLARI KONUSUNDA BİLGİ İSTENDİ

    Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

    "ŞİRKETİN TÜM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ CİDDİYETLE ELE ALINIYOR"

    Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti.

        Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

        TEK BİR MERKEZİ BULUNMUYOR

        Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

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        Haberler Ekonomi Son dakika! ABD, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı