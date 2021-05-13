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    • Ekonomi
    • 13.05.2021 17:44
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    • 13.05.2021 17:44
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    CANLI döviz kurları: 13 Mayıs ve oldu? Dolar, ve sterlin kaç TL?

    Döviz kurlarında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte ve alış satış fiyatlarını öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 8,4303'ten tamamladı. Peki, 13 Mayıs dolar ve oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte canlı döviz kurları son durum

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Ramazan Bayramı'nda döviz kurlarında son alış satış fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3110 liradan, avro 10,0810 liradan güne başlamıştı. Bir önceki kapanışta ise doların satış fiyatı 8,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1240 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,23 azalarak 433,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,40 değer kaybederek 14.937 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 azalışla 6.901 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,06 düşüşle 8.915 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 gerileyerek 6.200 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,60 değer kaybederek 24.4064 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,22 değer kazancıyla 1,2100 seviyesinden işlem görüyor.

    Analistler, artan enflasyonist baskıların dünya borsalarında satış baskısına sebep olduğunu söyledi.

    Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini kaydetti.

        ASYA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

        Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, enflasyonist endişelerin dünya borsalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

        ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Verinin açıklanmasıyla yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e çıkarken, şu dakikalarda yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

        Söz konusu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 azalarak 3.429 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,25 düşüşle 3.122 puandan günü tamamladı.

        Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 27.448 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 109,65 seviyelerinde dengelendi.

        Hindistan'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,44 düşüşle 27.779 seviyelerinde bulunuyor.

        Analistler, enflasyonist baskılarla başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha önce artırmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığın arttığını aktardı.

            Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi
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            Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 13 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?