Ramazan Bayramı'nda döviz kurlarında son alış satış fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3110 liradan, avro 10,0810 liradan güne başlamıştı. Bir önceki kapanışta ise doların satış fiyatı 8,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1240 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?