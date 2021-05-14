Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.