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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 09:28
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    • 14.05.2021 09:29
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    ? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? , , , !

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün Ramazan Bayramı’nın birinci günü pek çok marketin kapalı olduğunu gören vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri almak için bugünü bekledi. Peki bayram boyunca Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? , , , nedir? Tam kapanmada İçişleri Bakanlığı genelgesine göre marketlerin çalışma gün ve saatleri belirlendi. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bayramda marketler açık mı?

    Bayramda marketler açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını almak için markete gitmek isteyen vatandaşlar tam kapanmada ve bayram boyunca hangi saat aralığında hizmet verileceğini merak ediyor. Dün bazı marketler kapalıydı, peki bugün açık mı olacak?

    BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

    İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.

    Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

        Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

        Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.

        Zincir marketler arasında yer alan vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği marketler arasında yer alan BİM her bayram olduğu gibi bu bayramda Ramazan Bayramının 1. gününde kapalıydı. BİM, Ramazan Bayramının 2. ve 3. günü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

        TEMEL İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK

        Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

        -Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

        -7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

            -Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

            Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

            - Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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