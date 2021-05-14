2 milyon haneye 2.2 milyar TL (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda yaklaşık 2.2 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Bu kapsamda ise 1.4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik" dedi.
YAZLIK FİYATLARI UÇTU
Pandemide gayrimenkul sektörü hareketlendi. Yazlık bölgelerde 1 yılda konut satış fiyatlarında yüzde 58'e varan artışlar yaşandı. Endeksa'nın verilerine göre, fiyat artışında başı yüzde 58.13 ile Fethiye çekti. En yüksek ortalama metrekare fiyatı da 12 bin 240 lira ile Çeşme'de görüldü. Bodrum'da ise ortalama metrekare fiyatı 11 bin 10 lirayı buldu.
İLK TEMEL HAZIRAN AYINDA ATILACAK
Asrın projesi olarak bilinen Kanal İstanbul'da ilk kazma önümüzdeki ay vurulacak. Kanal güzergahında yapılması planlanan 6 köprüden ilkinin temeli Haziran sonunda atılacak. Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak. Bu köprülerin alt katında raylı sistem, üst katında ise araçların olması planlanıyor. Barış ŞİMŞEK.