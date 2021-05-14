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    2 milyon haneye 2.2 milyar TL (Ekonomi haberleri)

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

    2 milyon haneye 2.2 milyar TL

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda yaklaşık 2.2 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Bu kapsamda ise 1.4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik" dedi.

    YAZLIK FİYATLARI UÇTU
    Pandemide     gayrimenkul sektörü hareketlendi. Yazlık bölgelerde 1 yılda konut satış fiyatlarında yüzde 58'e varan artışlar yaşandı. Endeksa'nın verilerine göre, fiyat artışında başı yüzde 58.13 ile Fethiye çekti. En yüksek ortalama metrekare fiyatı da 12 bin 240 lira ile Çeşme'de görüldü. Bodrum'da ise ortalama metrekare fiyatı 11 bin 10 lirayı buldu.

    İLK TEMEL HAZIRAN AYINDA ATILACAK
    Asrın projesi olarak bilinen Kanal İstanbul'da ilk kazma önümüzdeki ay vurulacak. Kanal güzergahında yapılması planlanan 6 köprüden ilkinin temeli Haziran sonunda atılacak. Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak. Bu köprülerin alt katında raylı sistem, üst katında ise araçların olması planlanıyor. Barış ŞİMŞEK.

        TELEKOM'DA İŞE ALIMLAR DİJİTALLEŞTİ
        Türk Telekom, yetenek havuzuna erişimin daha kolay ve hızlı olduğu, işe alım talebinin oluşturulmasından işe başlamaya kadar tüm süreçlerin dijitalleştirildiği Santral'i hayata geçirdi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Yeni sürecimiz ile şimdiden 30 bine yakın öz geçmiş yetenek havuzunda toplandı" dedi.

        DEV PROJELERE ORTAKLIK DÖNEMİ
        Sermaye         Piyasası Kurulu proje finansman fonuna ilişkin düzenlemeleri önümüzdeki ay yaşama geçiriyor. Kamu hizmeti niteliğindeki altyapı, ulaşım, enerji ve haberleşme projeleri sermaye piyasası yoluyla finanse edilirken, bu yatırımlara vatandaşlar da katılabilecek. Proje Finansman Fonu sermaye piyasalarına lig atlatacak. Hazal ATEŞ.

        HIZ ZAMANI!


            Richard Mille ve McLaren, son işbirlikleri olan RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail'i duyurdu. İsviçreli saat üreticisinin şimdiye kadarki en 'ekstrem' saati olarak lanse edilen RM 40-01, Speedtail otomobil gibi 106 adet üretilecek. Saat 18 ayda geliştirildi. Sadece kasanın tasarımı için 2 bin 800 saat harcandı. Speedtail gibi gözyaşı damlası tasarımına sahip saatin fiyatının ise vergiler hariç 900 bin İsviçre Frangı (8.4 milyon lira) olduğu belirtiliyor.
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            Haberler Ekonomi 2 milyon haneye 2.2 milyar TL (Ekonomi haberleri)