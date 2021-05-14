2 milyon haneye 2.2 milyar TL (Ekonomi haberleri)



Richard Mille ve McLaren, son işbirlikleri olan RM 40-01 Automatic Tourbillon McLaren Speedtail'i duyurdu. İsviçreli saat üreticisinin şimdiye kadarki en 'ekstrem' saati olarak lanse edilen RM 40-01, Speedtail otomobil gibi 106 adet üretilecek. Saat 18 ayda geliştirildi. Sadece kasanın tasarımı için 2 bin 800 saat harcandı. Speedtail gibi gözyaşı damlası tasarımına sahip saatin fiyatının ise vergiler hariç 900 bin İsviçre Frangı (8.4 milyon lira) olduğu belirtiliyor.