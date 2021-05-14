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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 14:57
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    • 14.05.2021 14:58
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    ŞOK'ta 27 indirimli ürün haftaya görücüye çıkıyor! ! Her şey var dedirtecek...

    ŞOK 14-18 Mayıs aktüel kataloğuyla gelecek hafta satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. ŞOK'da gelecek hafta, 1S 2021 Cep Telefonu,, , Çok Amaçlı Dolap Raf, Camlı Sarkıt Avize, Dekoratif Avize, Aksu Kare Döküm Tepsi, Kumsal Silikon Kapaklı Karnıyarık Tencere, Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere, Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri, İçi Sırlı Toprak Tencere ürünleri var.

    takvim.com.tr
    ŞOK 14-18 Mayıs aktüel kataloğu! Her şey var dedirtecek...

    ŞOK 14-18 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri arasında neler olduğu gelecek hafta marketlere gelecek ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı katalogda, Cep Telefonu,Queen Retro Çelik Kettle, Motte Davul Fırın, Çok Amaçlı Dolap Raf, Camlı Sarkıt Avize, Beyaz Dekoratif Avize, Aksu Kare Döküm Tepsi, Kumsal Silikon Kapaklı Karnıyarık Tencere, Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere, Döküm Kek Kalıbı çeşitleri, İçi Sırlı Toprak Tencere ürünleri dikkat çekti.

    Kataloğun ikinci sayfasında Erinöz markalı Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 2.199 TL'den, Anka Askılı Bahçe Salıncağı ise 1.599 TL'den satışa sunuldu.

    Kataloğun üçüncü sayfasında tüketiciler için Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL'den, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL'den ve Elegan Kapitone Yastık ise 29,95 TL'den satışa sunuldu.
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    Haberler Ekonomi ŞOK'ta 27 indirimli ürün haftaya görücüye çıkıyor! ŞOK 14-18 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! Her şey var dedirtecek...