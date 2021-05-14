ŞOK 14-18 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri arasında neler olduğu gelecek hafta marketlere gelecek ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı katalogda, Cep Telefonu,Queen Retro Çelik Kettle, Motte Davul Fırın, Çok Amaçlı Dolap Raf, Camlı Sarkıt Avize, Beyaz Dekoratif Avize, Aksu Kare Döküm Tepsi, Kumsal Silikon Kapaklı Karnıyarık Tencere, Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere, Döküm Kek Kalıbı çeşitleri, İçi Sırlı Toprak Tencere ürünleri dikkat çekti.