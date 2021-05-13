Türkiye'de konut satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863 oldu. İpotekli satışlar yüzde 2.5 artış göstererek 17 bin 514 olurken, peşin ve senetli satışlar yüzde 204 arttı. Banka kredisi olmadan 78 bin 349 adet konut el değiştirdi. Yabancılara yapılan konut satışları ise Nisan'da yüzde 416.1 artarak 4 bin 77 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde 358 bin 913 konut satışı yapıldı.