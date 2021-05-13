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    'de konut satışları Nisan'da 124.1 arttı (Ekonomi haberleri)

    'de konut satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863 oldu. İpotekli satışlar yüzde 2.5 artış göstererek 17 bin 514 olurken, peşin ve senetli satışlar yüzde 204 arttı. Banka kredisi olmadan 78 bin 349 adet konut el değiştirdi. Yabancılara yapılan konut satışları ise Nisan'da yüzde 416.1 artarak 4 bin 77 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde 358 bin 913 konut satışı yapıldı.

    4 ayda 359 bin kişi 'ev'lendi

    Türkiye'de konut satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.1 artarak 95 bin 863 oldu. İpotekli satışlar yüzde 2.5 artış göstererek 17 bin 514 olurken, peşin ve senetli satışlar yüzde 204 arttı. Banka kredisi olmadan 78 bin 349 adet konut el değiştirdi. Yabancılara yapılan konut satışları ise Nisan'da yüzde 416.1 artarak 4 bin 77 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde 358 bin 913 konut satışı yapıldı.

    KİRALIKLAR CEPTE


    Belirli aralıklarla yeni modellerin piyasaya sürüldüğü teknolojik ürün piyasasında, özellikle de cep telefonlarında yeni trend kiralama oldu. Telefonlarını yenilemek isteyen tüketiciler şimdi almak yerine, en son ve güncel cep telefon modellerini bir üst model gelene kadar kısa süreli olarak kiralamaya yöneliyor.

        YÜZDE 40 ARTTI

        Kiralık teknoloji ürünleri sunan bir internet sitesinin kurucusu olan Sinan Ventura, yaz aylarında genel eğilimin kiralama yönünde olduğunu belirterek, "Sonbaharda yeni modeller çıkacağı için tüketiciler yeni modelleri beklemeyi tercih ediyor. Şu anda kiralamada yüzde 40 artış görülüyor" dedi. Fotoğraf makinesi, akıllı saat, kulaklık gibi diğer teknolojik ürünlerde de kiralama yoğun ilgi görüyor.
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        Haberler Ekonomi Türkiye'de konut satışları Nisan'da 124.1 arttı (Ekonomi haberleri)