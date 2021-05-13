Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıkladı! 2,2 milyar liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 TL tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.
Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında yaklaşık 2,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, "Böylece Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık, yardımlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdık" ifadelerini kullandı.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" dedi.