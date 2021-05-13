Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.05.2021 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 13:25
    ABONE OL

    ? ? İşte şartlar…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında esnaflara ekonomik fayda sağlamak amacıyla esnafa kira ve gelir kaybı desteği veriliyor ve rahat bir nefes alması amaçlanıyor. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, şartlar neler? ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gelir kaybı desteği ne zaman yatar?

    Gelir kaybı desteği ne zaman yatar? Esnafa kira ve gelir kaybı desteği uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Esnaflara aylık 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceğinin açıklanmasının ardından gündemde yoğun bir ilgiyle ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı verilen destekler büyük önem taşıyor. Esnafa kira ve gelir kaybı desteği ile ilgili bilgiler…

    GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

    Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi.

    GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

        Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

        Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

        "Gelir Kaybı Desteği" ödemeleri 3 milyar liraya ulaştı

        Bu kapsamda, 133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.

        "Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870 lira kira desteği sağlandı.

        "Ciro Kaybı Desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı 15 Nisan itibarıyla 73 milyon 297 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Rus aşısı Sputnik V'nin yan etkileri!
        Haberler Ekonomi Gelir kaybı desteği ne zaman yatar? Esnafa kira ve gelir kaybı desteği uzatıldı mı? İşte şartlar…