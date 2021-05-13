Gelir kaybı desteği ne zaman yatar? Esnafa kira ve gelir kaybı desteği uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Esnaflara aylık 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceğinin açıklanmasının ardından gündemde yoğun bir ilgiyle ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı verilen destekler büyük önem taşıyor. Esnafa kira ve gelir kaybı desteği ile ilgili bilgiler…
GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi.
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.