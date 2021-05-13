Brent petrolün varili ne kadar? | 13 Mayıs 2021 brent petrol fiyatları

Uzmanlara göre, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'daki yeni tip koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi de brent petrolün fiyatlarının geriye çekilmesinde etkili oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.