BİM aktüel 14 Mayıs neden yayınlanmadı? Güncel BİM aktüel ürünler ne zaman satışa çıkacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Sevilen market bütçeye uygun olmasıyla yüzbinlerce vatandaş tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ramazan Bayramı'nın idrak edildiği birinci günde BİM marketler kapalı, yarın 14 Mayıs aktüel ürünleri ise 17 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak. Güncel kampanyaları incelemek isteyenler detayları haberimizde bulabilir.