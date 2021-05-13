Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.05.2021 17:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 17:26
    ABONE OL

    ? Güncel ürünler ne zaman satışa çıkacak? Bayram düzenlemesi…

    Gündemde binlerce kişi en çok ziyaret edilen marketler zinciri ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunan markette bu hafta Cuma 14 Mayıs’ta ürünler satışa sunulmayacak mı? Marketlere bayram düzenlemesi geldi ve bazı değişiklikler yapıldı. Peki güncel ürünler ne zaman satışa çıkacak? BİM 14 Mayıs aktüel ürünleri ne zaman vatandaşlarla buluşacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 14 Mayıs neden yayınlanmadı?

    BİM aktüel 14 Mayıs neden yayınlanmadı? Güncel BİM aktüel ürünler ne zaman satışa çıkacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Sevilen market bütçeye uygun olmasıyla yüzbinlerce vatandaş tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ramazan Bayramı'nın idrak edildiği birinci günde BİM marketler kapalı, yarın 14 Mayıs aktüel ürünleri ise 17 Mayıs Pazartesi günü satışa sunulacak. Güncel kampanyaları incelemek isteyenler detayları haberimizde bulabilir.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ

    Paşabahçe ürünleri

        cam ürünler

        kıyafetler

        Kumtel ankastre set

            terlik çeşitleri

            elektrikli süpürge

            oyuncaklar
                İBB'den büyük ihmal! Metro çalışmasında patlatılan dinamitler...
                Haberler Ekonomi BİM aktüel 14 Mayıs neden yayınlanmadı? Güncel BİM aktüel ürünler ne zaman satışa çıkacak? Bayram düzenlemesi…