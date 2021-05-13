Engelli vatandaşa vergi indirimi kolaylığı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi'nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı sağlık kurulu raporları Başkanlık'ın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek.
EVİS, 26 Ekim 2020'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Aralık 2020'de de Kırıkkale, Kütahya ve Isparta defterdarlıklarında pilot olarak uygulanmaya başladı.
2020 sonuna kadar da sistem üzerinden 228 başvuru alınıp sonuçlandırıldı.