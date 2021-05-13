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    • Ekonomi
    • 13.05.2021 10:13
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    • 13.05.2021 10:13
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    ? Elon Musk açıklaması sonrası ortalık karıştı! ?

    ? Kripto paraların amiral gemisi olan Bitcoin dün gece adeta çakıldı. Tesla'nın aldığı Bitcoin kararı sonrası Bitcoin'de büyük bir düşüş meydana geldi. Peki ? Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar gerilerken, TSİ 04.00 sularında yeniden 50 bin bandına yükseldi.

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor? Elon Musk açıklaması sonrası ortalık karıştı!

    Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto paralarda hareketli bir gece yaşandı. Değeri 58 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin adeta çakıldı. Elon Musk tweeti sonrası kripto para borsalarında büyük bir düşüş yaşandı. Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti. Peki Bitcoin neden düşüyor?

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

    Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.

    Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.

    Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti.

        Elon Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 8 Şubat'ta 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Şirket, yakın gelecekte ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlayacağını bildirmişti.
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