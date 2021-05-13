Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto paralarda hareketli bir gece yaşandı. Değeri 58 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin adeta çakıldı. Elon Musk tweeti sonrası kripto para borsalarında büyük bir düşüş yaşandı. Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti. Peki Bitcoin neden düşüyor?
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.
Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.
Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.
Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti.