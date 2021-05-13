Bayramda marketler açık mı? 13-14-15 Mayıs bayramda marketler çalışıyor mu?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.

Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.