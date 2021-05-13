Bayramda marketler açık mı? 13-14-15 Mayıs bayramda marketler çalışıyor mu?

13-14-15 Mayıs bayramda marketler çalışıyor mu? Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı tüm fazileti, huzuru ve coşkusuyla idrak edilmeye başlandı. Mübarek bayram günlerinde alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre Ramazan Bayramı'nda marketlerin kapalı olacağı belirtilmişti.
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.
Bayram süresince bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet verebilecek - Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.