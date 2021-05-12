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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 15:27
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    • 12.05.2021 15:27
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    Ve sonunda belli oldu! İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı (vefa yardım kolisi başvurusu) Başvuru formu ekranı

    tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi takviyesi yapılacağına yer verildi. İçinde temel besinlerin olduğu paketler için müracaat formu yayımlandı. "Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce 81 şehir merkezinde kuru besin yardımı verilmektedir." ifadeleri ile yayımlanan açıklamada başvuruların başvuru formu ile birlikte bizzat yapılacağı belirtildi. VGM yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin belli şartları taşımasını bekliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü lık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda açıklandı! İhtiyaç sahiplerine gıda ve para yardımı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM tarafından yapılan açıklamada gereksinim sahiplerine gıda kolisi desteği yapılacağına yer verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan muhtaç yardımından kimlerin yararlanabileceği ve müracaatların nasıl yapıldığı ise merak mevzusu oldu. Muhtaç yardımı almak isteyen gereksinim sahibi aileler müracaat detaylarını araştırmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişiler başvuru yapamıyor.

    KURU GIDA YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE NE VAR?

    VGM'nin ihtiyaç sahiplerine verdiği gıda kolisi şu şekilde:

    "Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir."

    KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILACAK?

    VGM resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada başvuru şartlarının şu şekilde olduğuna yer verildi:

    1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.

    2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

    Yukarıdaki şartları taşıyanlar , başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.

        BAŞVURU FORMU

        Başvuru formunun çıktısını alarak doldurun ve başvurunuzu şehrinizde bulunan Vakıflar İl Müdürlüğüne yapın.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan muhtaçlık yardımı açıklamasının ardından kimlerin yardımdan faydalanabileceği merak konusu oldu. VGM yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin belli şartları taşımasını bekliyor. İhtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve %40'ın üzerinde engele sahip olan vatandaşlara yapılacak aylık 1037.96 lira tutarındaki yardım için gerekli şartlar ise merak edildi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık yardımına başvurmak isteyen kişilerin ilk olarak sosyal güvencelerinin bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olan kişiler başvuru yapamıyor. Sosyal güvencenin yanı sıra söz konusu muhtaç kişilerin düzenli bir gelir ya da aylığının bulunmaması gerekiyor. Bununla beraber mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınan kişiler de muhtaçlık yardımı için başvuruda bulunamıyor. Herhangi bir gayrimenkule sahip olan ve bu gayrimenkullerden gelir elde eden kişiler de muhtaç aylığı alamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koyulan bu şartlar yardımın gerçekten muhtaç olan kişilere verilmesine yönelik.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu

        Muhtaç Yardımı Başvurusunda Hangi Belgeler İsteniyor?

        Muhtaçlık yardımı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bulundurmaları gereken bir takım belgeler de var. Muhtaçlık yardımı başvurularında kişilerin yalnızca eksiksiz doldurulmuş başvuru formunu teslim etmeleri yeterli oluyor. Bununla beraber engelli kadrosundan başvuru yapacak kişilerin yetkili bir hastaneden alınmış engelli raporu sunması bekleniyor.

        VGM Yardımı İçin Nasıl Başvuru Yapılacak?

        Muhtaçlık aylığı için başvuru yapmak isteyen kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak bulundukları bölgedeki Vakıflar Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılacak başvuruların şahsen ya da posta yolu ile gerçekleşmesi mümkün oluyor. Belgeleri eksiksiz şekilde başvuru yapan kişilerin onay alması durumunda 2021 yılı boyunca aylık 1037.96 lira muhtaç yardımı yapılıyor.

        YURT İÇİ KURU GIDA YARDIMLARI

        Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce 81 il merkezinde kuru gıda yardımı verilmektedir.

        Kuru Gıda Yardımından Yaralanabilecekler:

        1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.
        2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

        Başvuru:

        Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler.

        Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden yararlandırılır.

        Kuru gıda yardımı hizmetine yapılan başvurular sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup başvuru yapılması hizmetin hemen başlatılacağı anlamına gelmemektedir.

            Kuru Gıda Yardım Paketleri:

            Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır.

            3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır.

            Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir.
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