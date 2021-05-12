12 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,39
|1,32
|5,30
|Pegasus
|85,40
|81,85
|4,34
|Aksa Enerji
|13,42
|12,90
|4,03
|Tüpraş
|98,60
|95,75
|2,98
|Verusa Holding
|59,20
|57,80
|2,42
|GSD Holding
|1,85
|1,81
|2,21
|Aksa
|15,46
|15,13
|2,18
|Mavi Giyim
|49,00
|47,96
|2,17
|Çemtaş
|14,99
|14,70
|1,97
|Good-Year
|7,93
|7,78
|1,93
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,97
|16,75
|1,31
|Bursa Çimento
|3,96
|3,91
|1,28
|Odaş Elektrik
|2,56
|2,53
|1,19
|Doğuş Otomotiv
|29,04
|28,72
|1,11
|Brisa
|24,18
|23,92
|1,09
|TAV Havalimanları
|24,20
|23,94
|1,09
|MLP Sağlık
|23,54
|23,30
|1,03
|Parsan
|30,30
|30,00
|1,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,04
|0,96
|Bera Holding
|30,08
|29,82
|0,87
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|23,52
|26,12
|-9,95
|Jantsa Jant Sanayi
|66,05
|69,25
|-4,62
|Petkim
|6,41
|6,63
|-3,32
|Sabancı Holding
|8,36
|8,63
|-3,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,16
|8,39
|-2,74
|Bagfaş
|25,54
|26,10
|-2,15
|Otokar
|321,30
|328,10
|-2,07
|Kardemir (D)
|8,41
|8,58
|-1,98
|Alarko Holding
|10,03
|10,23
|-1,96
|Net Holding
|5,70
|5,79
|-1,55
|Kartonsan
|65,10
|66,10
|-1,51
|Sasa Polyester
|33,82
|34,32
|-1,46
|Koza Madencilik
|15,33
|15,55
|-1,41
|Türkiye Sigorta
|5,63
|5,71
|-1,40
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|13,79
|-1,38
|Selçuk Ecza Deposu
|9,50
|9,63
|-1,35
|Esenboğa Elektrik
|29,42
|29,82
|-1,34
|Ege Gübre
|207,50
|210,20
|-1,28
|Gözde Girişim
|6,44
|6,52
|-1,23
|Enerjisa Enerji
|10,61
|10,74
|-1,21