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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 15:02
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    • 12.05.2021 15:02
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    12 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Çemaş Döküm hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,30 oranında 1,39'dan yükselerek işlem gördü. 12 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    12 Mayıs Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
    Çemaş Döküm 1,39 1,32 5,30
    Pegasus 85,40 81,85 4,34
    Aksa Enerji 13,42 12,90 4,03
    Tüpraş 98,60 95,75 2,98
    Verusa Holding 59,20 57,80 2,42
    GSD Holding 1,85 1,81 2,21
    Aksa 15,46 15,13 2,18
    Mavi Giyim 49,00 47,96 2,17
    Çemtaş 14,99 14,70 1,97
    Good-Year 7,93 7,78 1,93
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,97 16,75 1,31
    Bursa Çimento 3,96 3,91 1,28
    Odaş Elektrik 2,56 2,53 1,19
    Doğuş Otomotiv 29,04 28,72 1,11
    Brisa 24,18 23,92 1,09
    TAV Havalimanları 24,20 23,94 1,09
    MLP Sağlık 23,54 23,30 1,03
    Parsan 30,30 30,00 1,00
    İhlas Gayrimenkul 1,05 1,04 0,96
    Bera Holding 30,08 29,82 0,87

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 23,52 26,12 -9,95
    Jantsa Jant Sanayi 66,05 69,25 -4,62
    Petkim 6,41 6,63 -3,32
    Sabancı Holding 8,36 8,63 -3,13
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,16 8,39 -2,74
    Bagfaş 25,54 26,10 -2,15
    Otokar 321,30 328,10 -2,07
    Kardemir (D) 8,41 8,58 -1,98
    Alarko Holding 10,03 10,23 -1,96
    Net Holding 5,70 5,79 -1,55
    Kartonsan 65,10 66,10 -1,51
    Sasa Polyester 33,82 34,32 -1,46
    Koza Madencilik 15,33 15,55 -1,41
    Türkiye Sigorta 5,63 5,71 -1,40
    İpek Doğal Enerji 13,60 13,79 -1,38
    Selçuk Ecza Deposu 9,50 9,63 -1,35
    Esenboğa Elektrik 29,42 29,82 -1,34
    Ege Gübre 207,50 210,20 -1,28
    Gözde Girişim 6,44 6,52 -1,23
    Enerjisa Enerji 10,61 10,74 -1,21

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    Haberler Ekonomi 12 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?