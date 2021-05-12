12 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,39 1,32 5,30 Pegasus 85,40 81,85 4,34 Aksa Enerji 13,42 12,90 4,03 Tüpraş 98,60 95,75 2,98 Verusa Holding 59,20 57,80 2,42 GSD Holding 1,85 1,81 2,21 Aksa 15,46 15,13 2,18 Mavi Giyim 49,00 47,96 2,17 Çemtaş 14,99 14,70 1,97 Good-Year 7,93 7,78 1,93 İş Yatırım Menkul Değerler 16,97 16,75 1,31 Bursa Çimento 3,96 3,91 1,28 Odaş Elektrik 2,56 2,53 1,19 Doğuş Otomotiv 29,04 28,72 1,11 Brisa 24,18 23,92 1,09 TAV Havalimanları 24,20 23,94 1,09 MLP Sağlık 23,54 23,30 1,03 Parsan 30,30 30,00 1,00 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,04 0,96 Bera Holding 30,08 29,82 0,87

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: