Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kamuda işe alımların artık sadece Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacağını belirterek, "Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Ekonomi Muhabirleri Derneğinden (EMD) yapılan açıklamaya göre, Atay, EMD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
EMD Başkanı Turgay Türker, görüşmede medyadaki istihdam sorununa dikkati çekerek, iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler ve işsiz gazetecilere destek olmak amacıyla başlatılan EMD Medya Okulu ve derneğin yayın organı Ekonom dergisine ilişkin bilgi verdi.
Atay da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin hayata geçirdiği projelere dikkati çekerek, insan kaynağını etkin planlamanın ve yönetmenin temel bileşenlerinin başında liyakatin geldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta bu konunun önemine değindiğini anımsatan Atay, şu değerlendirmede bulundu: