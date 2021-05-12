"Mart ayında açıklanan Ekonomi Reform Paketi, bu anlamda son derece değerli bir yol haritası çiziyor bizler için. Bu kapsamda kamu personeline dair işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi görevi de Ofisimize tevdi edildi. Bunun en temel göstergelerinden birisi olarak artık kamuda işe alımların tek adresi, bizim yerli ve milli bir yazılımla geliştirdiğimiz Kariyer Kapısı Platformu'muz. Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakati önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz."

Bunun gerçekleşebilmesindeki en önemli hususun da iş ilanlarının şeffaf bir şekilde tüm ilgili kesimlerle paylaşılması olduğunu vurgulayan Atay, kamu kurumlarında işe alım süreçlerinin tamamının artık Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirileceğini, işe alım süreçlerinin tamamının izlenebilir sisteme sahip olunduğunu anlattı.