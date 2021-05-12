Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinde yer alan ilave istihdama ucuz kredi desteği yaşama geçiriliyor. AK Parti'nin verdiği yasa teklifinde yer alan düzenlemeyle mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçisini normal çalışmaya geçiren, ilave işçi alan işletmelere ucuz kredi desteği başlıyor. İşçi başına 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu garantili kredi kullanımına ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak.
İşletmelerin işe aldığı her bir işçinin primi bir yıl boyunca kamu bankalarından kullanacakları krediye mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı bin 610 lira olacak. Kredi, kâr payı desteği bir yıl uygulanacak. Haziran sonuna uzatılan işten çıkarma yasağının ardından istihdamı desteklemek, işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için Bayram'dan hemen sonra devreye girecek desteğe ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
KİMLER YARARLANACAK, İLAVE İSTİHDAM İÇİN SÜRE VAR MI?
Destekten mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanacak. Destekten mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan işletmeler faydalanacak. İşletmeler çalıştırdıkları işçi sayısına ek olarak 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için bir yıl boyunca bu destekten yararlanabilecek.