PRİM BORCUNU YAPILANDIRANLARI DA KAPSIYOR MU?

Destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme faizi borcu bulunmaması gerekiyor. SGK'ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren veya yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme, yapılandırma devam ettiği sürece bu imkândan yararlanabilecek.