Bugün borsa açık mı? 12 Mayıs arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu?

12 Mayıs bugün borsa açık mı? Arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu? Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla idrak edilecek. Bayram öncesi vatandaşlar arefe gününü yaşayacak. Arefe gününde birçok yerin çalışma sistemi değişecek. En çok merak edilen konulardan birisi ise borsaların açık olup olmadığı. Peki 12 Mayıs bugün borsa açık mı?
BUGÜN BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul'da 12 Mayıs Çarşamba günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.
Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs Çarşamba günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar tatile girecek.
Çarşamba günü, 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
TAKAS İŞLEMLER 18 MAYIS'TA
Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.
Arife günü yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası, yarınki işlemlerinin takası ile birlikte 18 Mayıs Salı günü yapılacak.