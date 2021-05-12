Bugün borsa açık mı? 12 Mayıs arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu?

12 Mayıs bugün borsa açık mı? Arefe günü Borsa İstanbul çalışıyor mu? Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla idrak edilecek. Bayram öncesi vatandaşlar arefe gününü yaşayacak. Arefe gününde birçok yerin çalışma sistemi değişecek. En çok merak edilen konulardan birisi ise borsaların açık olup olmadığı. Peki 12 Mayıs bugün borsa açık mı?