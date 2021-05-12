Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.05.2021 07:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 07:31
    ABONE OL

    Arefe günü bankalar, PTT, kargolar açık mı? 12 Mayıs bugün bankalar ve PTT çalışıyor mu?

    12 Mayıs arefe günü bankalar, PTT, kargolar açık mı? Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla idrak edilecek. Arefe gününde de vatandaşlar tatil olup olmadığını merak ediyor. Arefe gününe girdiğimiz saatlerde arefe günü bankalar ve PTT çalışıyor mu sorusuna da cevap aranıyor.

    takvim.com.tr
    Arefe günü bankalar, PTT, kargolar açık mı? 12 Mayıs bugün bankalar ve PTT çalışıyor mu?

    12 Mayıs bugün bankalar PTT Çalışıyor mu? Arefe günü bankalar, PTT, kargolar açık mı? Arefe gününde merak edilen konularında birisi bankaların ve kargoların çalışma saatleri oldu. Vatandaşlar bu konuda bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere kamu kurumlarına 9 gün resmi tatil getirimişti. İşte özel sektördeki durum!

    12 MAYIS AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

    12 Mayıs Ramazan Bayramı'nın Arefe gününde bankaların çalışma saatleri 09.00 ile 12.30 olacaktır.

    İşte alınan diğer kararlar;

    Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

    Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

        AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar çalışmıyor. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Bayramda ise resmi tatil olması sebebiyle kargolar hizmet vermiyor.

        PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta sonları Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, pazar günü kapalı.

        MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalı.

        YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

        ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakanlık yeni taslağı hazırladı! Hepsi kayıt altına alınacak
        Haberler Ekonomi Arefe günü bankalar, PTT, kargolar açık mı? 12 Mayıs bugün bankalar ve PTT çalışıyor mu?