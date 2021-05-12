Arefe günü bankalar, PTT, kargolar açık mı? 12 Mayıs bugün bankalar ve PTT çalışıyor mu?

12 Mayıs bugün bankalar PTT Çalışıyor mu? Arefe günü bankalar, PTT, kargolar açık mı? Arefe gününde merak edilen konularında birisi bankaların ve kargoların çalışma saatleri oldu. Vatandaşlar bu konuda bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere kamu kurumlarına 9 gün resmi tatil getirimişti. İşte özel sektördeki durum!
12 MAYIS AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
12 Mayıs Ramazan Bayramı'nın Arefe gününde bankaların çalışma saatleri 09.00 ile 12.30 olacaktır.
İşte alınan diğer kararlar;
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.
Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.