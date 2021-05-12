TOKİ'den bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 2021 yılı konut başvurularının başladığı ve 41 şehirde vatandaşların ucuza ev sahibi yapılacağına yer verildi. TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
HANGİ ŞEHİRLERDE KONUT SATIŞI VAR?
HANGİ ŞEHİRLERDE KONUT SATIŞI VAR?