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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 16:21
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    • 12.05.2021 16:21
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    e-Devlet pandemi yardımı sonuç ekranı: Pandemi yardım sonucu nasıl öğrenilir? ?

    pandemi yardım sonucu nasıl öğrenilir? Sorusu destek alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödemeleri başvuruları tam kapanma döneminde e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bu noktada, vatandaşlar tarafından başvuru sonuçları merak ediliyor. Peki,? ? İşte 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği sonuç ekranı!

    takvim.com.tr
    e-Devlet 1100 TL pandemi yardımı sonuç ekranı!

    Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödemeleri başvuruları tam kapanma döneminde e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bu noktada, vatandaşlar tarafından başvuru sonuçları merak ediliyor. Peki,1100 TL pandemi yardım sonucu nasıl öğrenilir? Kapsam dışı faz 1 2 ne demek? İşte 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği sonuç ekranı!

    1.100 TL SOYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? E-DEVLET SONUÇ EKRANI!

    E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

    Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

    SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

    Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

    1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    1100 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli günlerde yapılıyor.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi
    2-Salı
    4-Çarşamba
    6-Perşembe
    8- Cuma günlerinde başvuru gerçekleştiriliyor.

    Hafta sonu günleri olan cumartesi ve pazar günleri sınırlama bulunmuyor ve herkes başvurusunu yapabiliyor.

        ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

        Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.
        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        KAPSAM DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?

        1100 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına geliyor.

        Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.
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