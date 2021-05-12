Elon Musk bitcoin açıklaması gece saatlerinde merak konusu olmaya başladı. Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin ve Tesla ile ilgili son dakika açıklaması kripto para birimlerini takip edenler tarafından merak ediliyor. Ayrıca Bitcoin'in açıklamanın ardından ne kadar olduğu da akıllarda yer ediniyor. Peki, Bitcoin ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

BİTCOİN VE DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin saat 02.00 sonrasında 52.600 dolar civarlarında hareket ediyor.

Dogecoin saat 02.00 sonrasında 0.45 dolar civarlarında hareket ediyor.

İşte Elon Musk'ın Bitcoin açıklaması;