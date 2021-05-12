Burada evi olanlar yaşadı! Yüzde 277,9 artış!

NİSAN AYINDA 29 BİN 212 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.