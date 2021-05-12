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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 13:42
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    • 12.05.2021 14:22
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    Burada evi olanlar yaşadı! Yüzde 277,9 artış!

    'in 2021 yılı nisan ayı konut satış istatistiklerine göre, ’da nisan ayında bin 931 gerçekleşirken, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 277,9 artarak tavan yaptı.

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı nisan ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun, bir önceki yılın aynı dönemine göre Muğla'da konut satışlarının yüzde 277,9 arttığını açıkladı.

    Muğla'da konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 277,9 oranında artarak bin 931 oldu. Bu satışların 615'i ilk satış, bin 316'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla, Türkiye genelinde yüzde 2'lik payla 15'inci sırada yer aldı.

    İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 60 ARTTI
    Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında artış göstererek 336 oldu. 336 ipotekli satışın 111'i ilk satış, 225'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 18,3 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

        Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 429,9 oranında artış göstererek bin 595 oldu. Bu satışların 504'ü ilk satış, bin 091'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

        NİSAN AYINDA 29 BİN 212 KONUT İLK DEFA SATILDI
        Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.



        İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 66 BİN 651 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
        Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve %21,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %72,8 oldu. Ankara 7 bin 257 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 975 konut satışı ile İzmir izledi.

            KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %6,5 AZALDI
            Ocak-Nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise %23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları %4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.


            YABANCILARA NİSAN AYINDA 4 BİN 77 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
            Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.

            ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI
            Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.
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