Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı! 20.000 ve 50.000 TL veriliyor!

3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada ise kredi faiz oranının 1.44 olarak belirlendiğine yer verildi.

20 bin lira çekecek vatandaş, 36 ay vade ile kullandığı kredisini 3 ay sonra ödemeye başlayacak ve her ay 750 lira ödeyecek.