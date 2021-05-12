Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı! 20.000 ve 50.000 TL veriliyor!

20.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara 3 ay ertelemeli düşük faizli kredi kampanyası başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.
20.000 TL 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 36 AY TAKSİTLE KREDİ
50.000 TL 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 36 AY TAKSİTLE KREDİ