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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 15:10
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    • 12.05.2021 15:10
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    Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı! 20.000 ve 50.000 TL veriliyor!

    Oldukça uygun faizlerle 3 ay geri ödeme olmadan kredi müjdesi. tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kamu çalışanlarına özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sağlandığına yer verildi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara sunulan kredide kamu kredisinin yanı sıra borç kapa kredisi, tanışma kredisi de verilebileceği bildirildi. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.

    takvim.com.tr
    Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu...

    20.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara 3 ay ertelemeli düşük faizli kredi kampanyası başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.

    20.000 TL 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 36 AY TAKSİTLE KREDİ

    50.000 TL 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 36 AY TAKSİTLE KREDİ

        BANKA BANKA 50.000 TL 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 36 AY TAKSİTLE KREDİ

        3 AY ERTELEMELİ KREDİ

        Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada ise kredi faiz oranının 1.44 olarak belirlendiğine yer verildi.

        20 bin lira çekecek vatandaş, 36 ay vade ile kullandığı kredisini 3 ay sonra ödemeye başlayacak ve her ay 750 lira ödeyecek.

        BAŞVURU

        "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." ifadeleri ile kamu çalışanlarına kredi verileceği açıklanırken, " İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın." denilerek sadece kamu çalışanlarına değil vatandaşlara da 3 ay ertelemeli kredi sağlandığı bildirildi.

        Kredi başvurusu yapmak için bankanın internet sayfasını ziyaret edebilir ya da size en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

            İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

            İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

            İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

            18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı! 20.000 ve 50.000 TL veriliyor!