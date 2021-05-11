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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 06:18
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    • 12.05.2021 06:18
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    12 Mayıs yatan iller hangileri? 12 Mayıs yattı mı?

    Her ay düzenli olarak alan vatandaşlar, 12 Mayıs hakkında bilgi edinmek istiyor. ndan binlerce vatandaşımız faydalanabiliyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan bu maaşı E-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    12 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Mayıs evde bakım parası yattı mı?

    12 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşının Mayıs ayında yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı alanlar maaşların bayram öncesi mi sonrasında mı yatırılacağını sorguluyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi.

    Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

    Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.

    1-Isparta
    2-Ordu
    3- Konya
    4- Sakarya
    5- Samsun


    6- Tokat
    7- Kırıkkale
    8- Düzce
    9- Bolu
    10- Bursa

        11- Kayseri12- Adana
        13- Aksaray
        14- Mersin


        15- İstanbul
        16- Aydın
        17- İzmir
        18- Manisa
        19- Niğde
        20- Zonguldak
        21- Antalya

        22- Eskişehir23- Uşak
        24- İstanbul
        25- Diyarbakır
        26- Sivas
        27- Bilecik
        28- Denizli


        29- Karabük
        30- Çanakkale
        31- Tekirdağ
        32- Osmaniye
        33- Afyonkarahisar
        34- Şanlıurfa

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        Haberler Ekonomi 12 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Mayıs evde bakım parası yattı mı?