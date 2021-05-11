12 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Mayıs evde bakım parası yattı mı?

12 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşının Mayıs ayında yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı alanlar maaşların bayram öncesi mi sonrasında mı yatırılacağını sorguluyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi.
Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.
Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
1-Isparta
2-Ordu
3- Konya
4- Sakarya
5- Samsun
6- Tokat
7- Kırıkkale
8- Düzce
9- Bolu
10- Bursa