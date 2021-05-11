12 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Mayıs evde bakım parası yattı mı?

12 Mayıs evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşının Mayıs ayında yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bu maaşı alanlar maaşların bayram öncesi mi sonrasında mı yatırılacağını sorguluyor.