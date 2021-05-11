Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da bu yaz 4 yeni projenin ihalesi gerçekleştirilecek. İhale sonrasında başvuru döneminin açılacağı projelerde kentsel dönüşüm yenileme projeleri de yer alıyor.
TOKİ'nin ihaleye çıkacağı ilçeler arasında Kağıthane, Esenler ve Tuzla yer alıyor. Temmuz ve ağustosta gerçekleştirilecek projeyle ilgili detaylar henüz belirlenmedi.
HEM KONUT HEM DÜKKAN
-Hürriyet'te yer alan habere göre, Kağıthane İlçesi, Osmanpaşa Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinde 300 konut yer alacak. İhalesi 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da e-ihale ile gerçekleştirilecek.