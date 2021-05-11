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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 08:26
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    • 12.05.2021 08:26
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    Ve son dakika netleşti! 2. el araba satış ilanlarını duyurdu! Ucuz fiyatlar ilk teklif bekleniyor! 60.000'ye araba

    Mayıs ayına özel olarak resmi sitesinden yapmış olduğu güncelleme ile çok sayıda araç satışı için ilan yayımladı. Halkbank'a ait olan araçların satışı için yayımlanan duyurularda çok sayıda model araç bulunuyor. Halkbank'ın sitesinden ilan ettiği ve ihale usulü yapılacak satışlar için vatandaşların nasıl bir yol izleyeceğine dair süreç detaylarını adım adım aktarıyoruz. İşte bankanın önümüzdeki günlerde yapacağı satışlara ilişkin tüm liste, marka marka model model fiyat listesi, ihale için bankaya başvuruların nasıl yapılacağı ve tüm araç satışlarına dair ayrıntılar sizlerle.

    takvim.com.tr
    Halkbank 2. el araba satış ilanlarını duyurdu! 60.000'den başlıyor!

    Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan vasıta satışlarında ise Halkbank'ın bültenleri ön tasarıya çıkıyor. Mayıs ayının ortasına gelinilen şu günlerde banka resmi sitesinden vasıta satışlarına dair listeleri yeniledi. Halkbank tarafından yayımlanan araç satış ilanlarında farklı marka ve bu markaların çeşitli modellerine dair duyurular yer aldı. Bu duyurularda vatandaşlara satılık olarak ikinci el arabanın markası, modeli, üretim tarihi, fiyatı ve ihale tarihlerine dair bilgiler verildi.

    HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 MAYIS

    Halkbank tarafından ilan edilen araç satışlarında fiyatlar aşağıda yer alan tabloda banka tarafından bildirildi. Bu tabloda yer alan satış fiyatları ilk teklif fiyatları olurken bazı modeller için teklifler verilmiş durumda.

    HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 MAYIS

        HALBANK SATILIK 2. EL ARAÇ SATIŞ İLANLARI İÇİN İHALE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, UCUZ ARAÇ NASIL SATIN ALINIR?

        Halkbank'ın araç satış ilanları için öncelikle vatandaşları bankanın satılık gayrimenkullerini ilan ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfaısna erişim sağlayacaklar. Burada bankanın araç satış listesinden kendilerine uygun araç bakacak vatandaşlar, daha sonra başvuru aşamasına geçecekler.

        Başvurular ister internet bankacılığı ister banka şubelerinden olacak. Başvurularda vatandaşlar muhammen bedel üzerinden geçici teminat bedeli ödeyecekler. Daha sonra ihale için teklif sunacaklar.

        Tekliflerin vatandaşlarda kalması durumunda şubelerden işlemleri tamamlayacaklar. Bu sayede piyasa fiyatının çok daha altında, emsal araç fiyatlarından çok daha düşük fiyatlarla ucuz ikinci el araç sahibi olma imkanından yararlanabilecekler.
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        Haberler Ekonomi Ve son dakika netleşti! Halkbank 2. el araba satış ilanlarını duyurdu! Ucuz fiyatlar ilk teklif bekleniyor! 60.000'ye araba