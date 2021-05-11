Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan vasıta satışlarında ise Halkbank'ın bültenleri ön tasarıya çıkıyor. Mayıs ayının ortasına gelinilen şu günlerde banka resmi sitesinden vasıta satışlarına dair listeleri yeniledi. Halkbank tarafından yayımlanan araç satış ilanlarında farklı marka ve bu markaların çeşitli modellerine dair duyurular yer aldı. Bu duyurularda vatandaşlara satılık olarak ikinci el arabanın markası, modeli, üretim tarihi, fiyatı ve ihale tarihlerine dair bilgiler verildi.