Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan vasıta satışlarında ise Halkbank'ın bültenleri ön tasarıya çıkıyor. Mayıs ayının ortasına gelinilen şu günlerde banka resmi sitesinden vasıta satışlarına dair listeleri yeniledi. Halkbank tarafından yayımlanan araç satış ilanlarında farklı marka ve bu markaların çeşitli modellerine dair duyurular yer aldı. Bu duyurularda vatandaşlara satılık olarak ikinci el arabanın markası, modeli, üretim tarihi, fiyatı ve ihale tarihlerine dair bilgiler verildi.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 MAYIS
Halkbank tarafından ilan edilen araç satışlarında fiyatlar aşağıda yer alan tabloda banka tarafından bildirildi. Bu tabloda yer alan satış fiyatları ilk teklif fiyatları olurken bazı modeller için teklifler verilmiş durumda.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 MAYIS