Shiba Coin nedir? Shiba Coin Binance TR'ye gelecek mi? Shiba Coin nasıl alınır?

Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi "Shiba Inu" olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre "deneysel" nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları öneriliyor.

Shiba Inu, Ethereum (ETH) tabanlı bir ERC-20 tokenıdır. Token, kendi resmi sitesinde "kendiliğinden meydana gelmiş merkeziyetsiz bir topluluk oluşturma deneyi" olarak lanse ediliyor.

Shiba Inu bir köpek cinsi olduğundan doğal olarak "acaba yeni bir Dogecoin (DOGE) mi?" sorularını da beraberinde getiriyor.

SHIBA INU (SHIB), merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor ve Dogecoin'e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor. SHIB, SHIBA INU'nun yerel token'ı ve merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap'i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token.