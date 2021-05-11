THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her daim emniyet ve konforla uçtuklarını belirterek, "Son 1 yılda uçaklarımız yurt dışında 25 ülkede 54 kez yabancı otoriteler tarafından emniyet (SAFA) denetlemesine tabi tutulmuştur. 0,269 SAFA puanımız ile Avrupa'nın en iyileri arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.