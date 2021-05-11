Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Para Politikası Kurulu'nun 6 Mayıs'taki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.
Özette, nisanda tüketici fiyatlarının yüzde 1,68, yıllık enflasyonun 0,95 puan artışla yüzde 17,14 olarak gerçekleştiği hatırlatılarak yıllık enflasyonun enerji, temel mal ve hizmet gruplarında yükselirken, gıda grubunda düştüğü belirtildi.
Bu dönemde emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğü, enflasyon üzerinde yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının izlendiği ifade edilen özette, "Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar iyileşmekle birlikte yüksek seviyelerini korumuştur." ifadelerine yer verildi.
Özette, gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatlarının nisanda yüzde 2,13 arttığı, grup yıllık enflasyonun ise 0,46 puan düşüşle yüzde 16,98 olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Yıllık enflasyon, işlenmemiş gıdada 0,31 puan düşüşle yüzde 14,67'ye, işlenmiş gıdada ise 0,51 puan düşüşle yüzde 19,36'ya gerilemiştir. İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış veriler, fiyatların taze meyve ve sebze kaynaklı olarak arttığına işaret etmiş, bu gelişmede sezon geçişine bağlı olarak sebze fiyatlarındaki güçlü artış belirleyici olmuştur. Kırmızı ve beyaz et kalemleri olumsuz ayrışmasına rağmen diğer işlenmemiş gıdada fiyat artışları daha ılımlı gerçekleşmiş, bu gruptaki yüksek baz işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunu aşağıya çeken temel unsur olmuştur. İşlenmiş gıda fiyatları aylık yüzde 0,97 oranında artarken, uluslararası fiyatlar katı-sıvı yağlarda etkisini sürdürmüştür. Nisan ayı ile birlikte yeniden yükseliş eğilimine giren uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının gıda enflasyonu üzerinde etkili olmaya devam edeceği değerlendirilmektedir."
ENFLASYON BEKLENTİLERİ MAYISTA ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ
Enerji fiyatlarının nisanda yüzde 0,10 artışla yataya yakın bir seyir izlediği ifade edilen özette, ancak, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beraberinde getirdiği düşük baz nedeniyle enerji grubu yıllık enflasyonun nisanda belirgin şekilde yükseldiği kaydedildi.
Özette, temel mal yıllık enflasyonun nisanda yüzde 23,13 olduğu aktarılarak, yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda gerilerken, giyim ve ayakkabı ile diğer temel mallarda yükseldiği vurgulandı.
Dayanıklı mal fiyatlarında döviz kuruna bağlı artışların gözlendiği ifade edilen özette, otomobil fiyatlarının bu gelişmede öne çıktığı, mobilya fiyatlarındaki gerilemenin ise sınırlayıcı rol oynadığı kaydedildi.
Özette, hizmet fiyatlarının nisanda yüzde 0,72 yükseldiği, grup yıllık enflasyonunun 0,56 puan artarak yüzde 13,12 şeklinde gerçekleştiği belirtilerek, mayıstaki kapanma ve takip eden dönemdeki olası açılmaya bağlı olarak hizmet enflasyonunda geçici bir dalgalanma gözlenebileceği bildirildi.
Enflasyon beklentilerinin mayısta artışını sürdürdüğü kaydedilen özette, "Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 0,69 puan artışla yüzde 13,81 seviyesinde oluşurken, gelecek 12 aya ilişkin beklenti 0,55 puan artışla yüzde 11,81'e, gelecek 24 ay beklentisi ise 0,44 puan artışla yüzde 9,99'a yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Özette, Kovid-19 salgınına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmekte olduğu hatırlatıldı.
Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu belirtilen özette, "Ancak, devam eden aşılama çalışmalarına karşın salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.