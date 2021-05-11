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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 14:15
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    • 11.05.2021 14:30
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    Son dakika: 'ndan nin yalan haberine sert yanıt!

    Son dakika haberleri... 'ndan 'nün yalan haberi hakkında bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlıktan Sözcü'nün yalan haberine sert yanıt!
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    , döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

    Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

    NE OLMUŞTU?
    bugün manşetine taşıdığı haberde "İktidar yeni kaynak arayışına girerken bir süredir döviz mevduatından kur farkı vergisi alınması fikri gündeme getiriliyor" iddiasında bulunmuştu.

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