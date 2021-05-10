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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 07:14
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    • 11.05.2021 07:14
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    Evde bakım maaşı (65 yaş aylığı) hesaplara yattı mı? ? Bayram öncesi...

    ? Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. 'na çok az bir süre kala evde bakım (65 yaş aylığı) maaşı erken yatar mı sorusu merak ediliyor. Her ay farklı iller için farklı günlerde yatırılan evde bakım maaşından binlerce kişi yararlanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için ödenen maaşların tarihi tarafından açıklandı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? ? Bayramdan önce yatacak mı? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    11 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kala evde bakım (65 yaş aylığı) maaşı erken yatar mı sorusu merak ediliyor. Her ay farklı iller için farklı günlerde yatırılan evde bakım maaşından binlerce kişi yararlanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için ödenen maaşların tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? 11 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bayramdan önce yatacak mı? İşte cevabı!

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Evde bakım aylıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarından itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

            EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

            1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

            2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

            3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

            Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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