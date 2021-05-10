Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kala evde bakım (65 yaş aylığı) maaşı erken yatar mı sorusu merak ediliyor. Her ay farklı iller için farklı günlerde yatırılan evde bakım maaşından binlerce kişi yararlanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için ödenen maaşların tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? 11 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bayramdan önce yatacak mı? İşte cevabı!
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım aylıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarından itibaren il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.