Son dakika banka mevduat faiz oranları kanatlandı! Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılışma adımları en çok bankada parası olanlara yaradı. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. 15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte kazanç tablosu...
15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?