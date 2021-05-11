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    • Ekonomi
    • 12.05.2021 08:25
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    • 12.05.2021 08:25
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    ? banka mevduat faiz oranları kanatlandı! İşte

    Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. ? İşte ...

    takvim.com.tr
    Son dakika banka mevduat faizleri uçuşa geçti! 15.000 TL birikimi olan...

    Son dakika banka mevduat faiz oranları kanatlandı! Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılışma adımları en çok bankada parası olanlara yaradı. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. 15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte kazanç tablosu...

    15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

        Banka mevduat faiz oranları

        Fibabanka mevduat faiz oranı: %19,50

        Odeabank: %19,20

        Burgan Bank: %19,00

        Alternatifbank: %19,00

        ING: %18,50

        CEPTETEB: %19,00

        Vakıfbank: %18,00

        Halkbank: %18,00

        Yapı Kredi: %17,00

        Ziraat Bankası: %17,00

        Akbank: %17,00

            Mevduat faizi nedir?

            Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir.

            Mevduat faiz oranları 2021

            Bir çok banka yüksek faiz oranını "hoş geldin faizi" olarak belli bir süre kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade süresi ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 yılı karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz.

            Siz de hangi banka daha yüksek faiz veriyor diye araştırma yapıyorsanız, aşağıda yer alan en yüksek faiz veren bankalar listesine göz atabilir, ne kadar faiz kazancı elde edebileceğinizi hesaplamalara göz atarak hemen öğrenebilirsiniz. Mevduat faiz oranları piyasa koşullarına göre anlık olarak güncellenebilmektedir, bankalar faiz oranlarını değiştirdikçe sayfamızı güncelleyerek sizler için en güncel oranları paylaşmaya dikkat ediyoruz.

            Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            Mevduat Faiz Oranları

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
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            Haberler Ekonomi 15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Son dakika banka mevduat faiz oranları kanatlandı! İşte kazanç tablosu