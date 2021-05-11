Penta halka arz hangi bankada? Borsada ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran firmaların bilgisini yakından takip eden vatandaşlar konuyla ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. İşte çok fazla araştırılan Penta halka arz sonuçlarına dair bilgiler…
PENTA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Penta'nın 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşen halka arzının sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu. Buna göre şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay 32 TL üzerinden ihraç edildi. Şirketin halka arzından toplam dağıtımın nominal değeri 18.3728.752 TL olarak kaydedildi. Böylelikle şirket halka arzdan 588 milyon TL gelir elde etti.
Sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsisat yüzde 60 olarak planlanırken, dağıtım yüzde 19 olarak gerçekleşti. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar ise halka arz edilen hisselerin yüzde 81'ini aldı.
Halka arzda yüzde 5 üzerinden pay alan tek yatırımcı yüzde 54,5 ile İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon oldu.