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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 11:14
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    • 11.05.2021 11:14
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    hangi bankada? Borsada ne zaman işlem görecek? açıklandı mı? Kaç lot verdi?

    Gündemde binlerce kişi hangi bankada? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunan teknoloji firması gündemde büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. Peki Borsada ne zaman işlem görecek? açıklandı mı? Firmanın talep toplama süreci tamamlandı. İşte Penta halka arz son dakika bilgiler…

    takvim.com.tr
    Penta halka arz hangi bankada?

    Penta halka arz hangi bankada? Borsada ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran firmaların bilgisini yakından takip eden vatandaşlar konuyla ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. İşte çok fazla araştırılan Penta halka arz sonuçlarına dair bilgiler…

    PENTA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Penta'nın 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşen halka arzının sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu. Buna göre şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay 32 TL üzerinden ihraç edildi. Şirketin halka arzından toplam dağıtımın nominal değeri 18.3728.752 TL olarak kaydedildi. Böylelikle şirket halka arzdan 588 milyon TL gelir elde etti.

    Sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsisat yüzde 60 olarak planlanırken, dağıtım yüzde 19 olarak gerçekleşti. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar ise halka arz edilen hisselerin yüzde 81'ini aldı.

    Halka arzda yüzde 5 üzerinden pay alan tek yatırımcı yüzde 54,5 ile İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon oldu.

        PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

        Penta Teknoloji 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        Penta Teknoloji İş Yatırım Liderliğinde halka arz edilecek. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.

        PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye'de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.

        Özçelik, şunları kaydetti:

        "Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.

        Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız."

            PENTA HALKA ARZ BORSA KODU

            Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek.

            PENTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

            Başvurusuna onay verilen bir diğer şirket olan Penta Teknoloji'nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na (#GOZDE) ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.

            PENTA TEKNOLOJİ KONSORSİYUM ÜYELERİ

            Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

            A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.,

            BGC Partners Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., QNB Finans

            Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım

            Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Menkul Değerler A.Ş., InvestAZ Yatırım

            Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım

            Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım

            Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler

            A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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            Haberler Ekonomi Penta halka arz hangi bankada? Borsada ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot verdi?