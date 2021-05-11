Peş peşe açıklamalar yapıldı! 462 TL taksitle 240 ay vadeli konut satışları başladı! Alt gelir grubu ve orta gelir grubu için sunulan açık konut satışları. TOKİ, yeni ev fırsatı ile beraber dar gelirli olana ailelere ev sahibi olma imkanı tanımaya başladı. İkamet şartı olmadan ev sahibi olabilirsiniz. Dar ve orta gelirli aileler, bu avantaj sayesinde 3+1 veya 2+1 ev sahibi olabilecekler. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. TOKİ Başkanlığı farklı il ve ilçelerde yer alan projelerinden hem konut hemde işyeri satışı yapacak.
Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den fırsat!... 462 TL taksitle...
Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den fırsat!... 462 TL taksitle...