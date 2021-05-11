Faizsiz 150.000 TL kredi verilecek: Türkiye'de köyden kente göçün azaltılarak büyükşehirlerde her geçen gün zorlaşan yaşam koşulları nedeni ile tersine göç başlatmak için atılan imzalar ile Köyde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi hayata geçirlimişti. Binlerce vatandaş devletin vermiş olduğu faizsiz kredi desteği hakkında merak edilen ayrıntıları araştırıyor. Başlatılan kampanya kapsamında devlet 81 il genelinde Tarım İl Müdürlükleri üzerinden başvuru yaparak 150 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek.
KÖYDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?
Köyde yaşamak isteyenleri teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin başvuruları 81 il genelinde bulunan Tarım Müdürlükleri şubeleri üzerinden kabul edilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."