Akita Coin nedir? Akita Coin nasıl alınır? Akita Binance gelecek mi?

Akita Coin nedir? Akita Coin nasıl alınır? Elon Musk furyasıyla başlayan köpek figürlü coinlerde son günlerin popüler coin türlerinden birisi de Akita Coin oldu. Adını yine bir Japon köpek cinsinden alan coin, kısa sürede yaşadığı artışla dikkatleri üzerine çekmişti.
AKİTA COİN NEDİR?
Tüm bu Japon köpek figürlü coin haberleri piyasayı çalkalarken yeni bir gelişme meydana geldi. Akita Inu, adını yine bir Japon köpek cinsinden alan coin, kısa süre içerisinde %700'lik bir fiyat artışı ile piyasada kendinden söz ettirmeyi başardı.
AKITA, merkezi olmayan topluluk odaklı bir deneydir. Kurucu yok, yönetime ait token (coin) yok. Bu grubun amacı, topluluk içindeki becerileri ATIKA geliştirmedeki uygun rollere tahsis etmek ve ATIKA'nın geleceği için kararlar üzerinde toplu olarak kararlaştırmaktır.
Toplam arzın % 50'sini Uniswap'e kilitlendiğini ve anahtarları'nın yakıldığını açıklandı.
Herkesin ATIKA'ya sahip olmak için eşit haklara sahip olması gerektiğine inandıkları için , Atıka yönetimine (geliştiricilere) ait token olmadığı açıkladılar. Herkesin atıka'yı açık pazardan satın alması gerekiyor, buda geliştiricilerin dünyadaki hiç kimseden daha fazla mülkiyet hakkına sahip olmadığı anlamına geliyor.