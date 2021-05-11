Akita Coin nedir? Akita Coin nasıl alınır? Akita Binance gelecek mi?

AKİTA COİN NEDİR?

Tüm bu Japon köpek figürlü coin haberleri piyasayı çalkalarken yeni bir gelişme meydana geldi. Akita Inu, adını yine bir Japon köpek cinsinden alan coin, kısa süre içerisinde %700'lik bir fiyat artışı ile piyasada kendinden söz ettirmeyi başardı.

AKITA, merkezi olmayan topluluk odaklı bir deneydir. Kurucu yok, yönetime ait token (coin) yok. Bu grubun amacı, topluluk içindeki becerileri ATIKA geliştirmedeki uygun rollere tahsis etmek ve ATIKA'nın geleceği için kararlar üzerinde toplu olarak kararlaştırmaktır.