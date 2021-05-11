Başvuru linki yayınlandı... 462 TL taksitle 240 ay vadeli konut satışları başladı! TOKİ'nin kurasız konut satışı kampanyasına başvurmak isteyen adaylar, TOKİ kurasız konut satışı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yeni bir konut ve işyeri satış duyurusu geldi. Kurum daha önceden inşa edilmiş tamamlanmış olan projelerinden yapılacak satışlar açık artırma usulü ile olacak. En çok aylık gelirleri 5 bin TL altında olanların öncelikli tutulduğu konut satışları için başvurular e devlet üzerinden yapılacak. https://www.toki.gov.tr/satis/tr/projeler resmi internet sayfasından konut satışlarını takip edebilirsiniz
Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den fırsat!... 462 TL taksitle...
Dar gelirli vatandaşlara TOKİ'den fırsat!... 462 TL taksitle...