Mercan Kimya halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yaptı ve onay aldı. Bu gelişme üzerine gündemde yoğun bir şekilde araştırmalar başladı, Mercan Kimya firmasının halka arz gelişmelerine dair son dakika bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.