Mercan Kimya halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yaptı ve onay aldı. Bu gelişme üzerine gündemde yoğun bir şekilde araştırmalar başladı, Mercan Kimya firmasının halka arz gelişmelerine dair son dakika bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
MERCAN KİMYA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mercan Kimya halka arzında talep toplama dönemi iki iş günü süresince yapılacak. Talep toplama tarihleri A1 Capital ve Mercan Kimya tarafından duyurulacak ve SPK onaylı izahnamesinin ardından belli olacak. Mercan Kimya talep toplama saatleri ise 10:30 ve 13:00 arasında olacaktır.
Heyecanla beklenen Mercan Kimya halka arzı , A1 Capital liderliğinde oluşturulmuş olan konsorsiyum tarafından "Borsada satış – Değişken fiyatla talep toplama ve satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek. Mercan Kimya halka arzı oransal değil, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan haftalık bültende Mercan Kimya hisselerinin 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacağı ifade edildi.