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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 09:55
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    • 11.05.2021 09:55
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    ? Eşit mi oransal mı? ? Kaç lot verir?

    Gündemde en çok dikkat çeken konular arasında firmaların halka arzları yer alıyor ve vatandaşlar yoğun bir şekilde ? Eşit mi oransal mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Denizli’de kurulan Mercan Kimya, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu ve başvurusu onaylanınca gündemde de sıklıkla ? Kaç lot verir? Sorgulamaları yapılır oldu. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Mercan Kimya halka arz hangi bankalar?

    Mercan Kimya halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yaptı ve onay aldı. Bu gelişme üzerine gündemde yoğun bir şekilde araştırmalar başladı, Mercan Kimya firmasının halka arz gelişmelerine dair son dakika bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    MERCAN KİMYA HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Mercan Kimya halka arzında talep toplama dönemi iki iş günü süresince yapılacak. Talep toplama tarihleri A1 Capital ve Mercan Kimya tarafından duyurulacak ve SPK onaylı izahnamesinin ardından belli olacak. Mercan Kimya talep toplama saatleri ise 10:30 ve 13:00 arasında olacaktır.

    Heyecanla beklenen Mercan Kimya halka arzı , A1 Capital liderliğinde oluşturulmuş olan konsorsiyum tarafından "Borsada satış – Değişken fiyatla talep toplama ve satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek. Mercan Kimya halka arzı oransal değil, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.

    Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan haftalık bültende Mercan Kimya hisselerinin 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacağı ifade edildi.

        Şirketin yayınlanmış olan taslak izahnamesinde "Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 65.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir" ifadelerine yer verildi.

        Halka arzda satışa A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Aracılık sözleşmesinde "Şirket ile payların halka arzını gerçekleştirecek yetkili kuruluş olan A1 Capital arasında 1.03.2021 tarihli "Halka Arza Aracılık ve Satış Sözleşmesi" imzalanmıştır" denildi.

        MERCAN KİMYA HAKKINDA

        1977 yılında Denizli'de kurulan Mercan Kimya, Türkiye'nin ilk parafin u¨reten firması olma özelliği taşıyor. Yılda 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, iç ve dış pazarlara yönelik parafin, parafin emülsiyonu, parafinik yağlar ve vazelin üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; üretimin yüzde 60'ı 80 ükeye ihraç ediliyor.

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        Haberler Ekonomi Mercan Kimya halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Mercan Kimya borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verir?