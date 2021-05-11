Faizsiz 150.000 TL kredi verilecek: Ziraat Bankası Köyde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında devlet hibe kredi programları müracaat koşullarını taşıyan vatandaşlara 150 bin TL faizsiz kredi yardımı sağlayacak. Tertip edilen kampanya kapsamında devlet destekli faizsiz kredi programı ile köyde yaşamak istiyorum diyen bireylere verilecek. Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir.
KÖYDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?
Köyde yaşamak isteyenleri teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin başvuruları 81 il genelinde bulunan Tarım Müdürlükleri şubeleri üzerinden kabul edilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."