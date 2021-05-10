Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.05.2021 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2021 09:15
    ABONE OL

    kira yardımı nasıl alınır? İşte , sorgulama ekranı

    Aile, Çalışma ve Sosya Hizmetler Bakanlığı tarafından lüzumu olan ailelere verilen bir çok farklı sosyal parasal destekler bulunmaktadır. Bu desteklerden birisi de S kira yardımı olarak adlandırılmaktadır. Geçtiğimiz senelerde verilen bu yardımlaşma cinsi, 2021 senesinde de lüzumu olan kişilere verilmeye devam edilecektir. İnsanların en temel ihtiyacının barınma olması nedeniyle, kira ödemekte güçlük çeken dar gelirli vatanlaşlarımıza özel olarak devletimiz kira yardımı yapmaktadır. Bu yardımlar 2021 yılında da devam edileceği açıklanmıştır. Kira yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız bizzat başvuru yapması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    Sosyal yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır? 2021 şartları

    Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte de olduğu gibi günümüzde de sosyal bir devlet olduğundan dolayı, ilgili pek çok bakanlık çalışmalarını yürüterek dar gelirli, paraya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza farklı kalemlerde maddi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların büyük bir çoğunluğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yakacak yardımı, gıda yardımı, giyecek yardımı, barınma yardımı, eğitim yardımları gibi yardımların yanı sıra şimdi de pek çok vatandaşımıza düzenli olarak kira yardımı verilmektedir.

    Kira yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli şartları siz de karşılıyorsanız, ilgili kurumlara başvurunuzu tamamlayarak kira yardımı almaya hak kazanabilirsiniz. Diğer yandan "riskli" olarak adlandırılan binalarda yaşayan kişiler de kira yardımı alabilirler. Barınma ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını yerel yönetimlerle belirli vakıflar karşılamaktadır. Kira yardım tutarları ise her il için değişiklik göstermektedir. Bu kira yardımları sadece ihtiyacı olan dar gelirli ailelere verilmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli görülen konutların tahliye edilmesi sonrasında, ilgili binalarda yaşayanlar için de kira yardımları yapılmaktadır.

    Kira Yardımı Veren Kurumlar

    2021 yılında sosyal yardımlaşma adı altında kira yardımı veren devlet kurumları ve özel kurumların hangileri olduklarını tek tek sıraladık. Bakanlık veya devlet kurumlarının yanı sıra belediyeler veya belli şirketler, vakıflar ve kişiler de kira yardımı yapmaktadır. İşte kira yardımı veren kurumlar:

    Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

    Belediyeler.

    Özel vakıf ve dernekler.

    Sivil toplum kuruluşları.

        Kira Yardımı Şartları

        Kira yardımı alabilmek için belli şartları taşıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlar her kuruma göre farklılık gösterse de, kira yardımı için aranan şartlar 2021 yılında bunlardır. İşte kira yardımı şartları 2021:
        Başvuru yapan kişinin mal varlığı olmaması.
        Kira yardımı isteyen kişinin SGK'lı olarak çalılan olmaması.
        Emekli maaşı, dul maaşı, yetim aylığı gibi aylıklardan yararlanmamak.
        İşsizlik maaşı alıyor olmak.
        Yapılacak testlerle yoksulluk sınırı altında olunması.
        Fakirlik belgesini alabiliyor olmak.

        Belediye Tarafından Verilen Kira Yardımları

        İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmir gibi pek çok belediye tarafından sosyal yardımlaşma adı altında ihtiyacı olan kişilere kira yardımları yapılmaktadır. Bu kira yardımı her il için değişmekle beraber, 600 TL ile 1.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Belediyelerin bünyesinde hizmet vermekte olan Sosyal Yardım merkezlerine başvuru yaparak siz de kira yardımınızı belediyeniz tarafından alabilirsiniz.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kira Yardımı

        Kira yardımı veren devlet kurumlarından birisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bilinmektedir. Bakanlığın "riskli" olarak gördüğü konutlarda yaşayan kişilere verilen bu yardım türü; yıkılma ihtimali olan binalar için verilir. Deprem riski olan bölgelerdeki yıkılma kararı verilen konuların tahliye edilmesi sonrasında bu binalarda yaşayan kişilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kira yardımı yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte bir çok binaya özel olarak bakanlık tarafından kira yardımları yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 ayı peşin olarak da verilebilmektedir.

        6306 Sayılı Kentsel dönüşümle ilgili kanun gereğince, kira yardımı süreleri 36 aydan 48 aya kadar uzatılmıştır. Resmi Gazete'de yayınlanmış olan kararla birlikte, riskli olarak adlandırılan konutların kentsel dönüşüme kazandırılmasıyla beraber kira yardımı süreleri de 48 aya çıkartılmış oldu. Kira yardımı miktarı 600 TL ile 1.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Aylık kira yardımı bedelleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı komisyonu tarafından belirlenmektedir.

            Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "riskli" olarak gördüğü ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değerlendirilecek konutlarda yaşayan vatandaşlarımız, kira yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir. E-devlet kira yardımı sayfasına giderek başvurunuzu internet üzerinden tamamlayabilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT kurumundan kimlik belgenizle şifrenizi alabilirsiniz. E-devletten kira yardımı başvurusu yaparken öncelikle hangi sınıfta olduğunuzu bilmeniz gerekmektedir.

            Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kira Yardımı

            Her ilin merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma merkezleri aracılığıyla kira yardımı başvuruları alınmaktadır. Genellikle Kaymakamlık gibi kurumların yanında veya bina içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına giderek kira yardımı başvurusu yapabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kira yardımı başvuruları Kaymakamlıklarla işbirliği içerisinde çalılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı aracılığıyla yapılmaktadır.

            Sosyal Yardımlaşma Kira Yardımı Nasıl Alınır?

            2021 yılında Sosyal Yardımlaşma kira yardımı adı altında verilen kira desteğinden siz de yararlanmak istiyorsanız, başvurunuzu bizzat Sosyal Yardımlaşma Vakıf binasına giderek kira yardımı formunu doldurup yapabilirsiniz.

            Sosyal Yardımlaşma Kira Yardımı Ne Kadar?

            Kira yardımı 600 ile 1000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca her ilin kira bütçelerine göre değişiklik gösteriyor olup, her ilçe için de verilecek kira yardımları komisyon tarafından belirlenmektedir. Bundan dolayı kira yardımı olarak verilecek paranın net bir bütçesi yoktur.

            Kira Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

            Eğer yukarıda yer alan kira yardımı veren kurumlara başvuru yaptıysanız, sonucunu öğrenmek için siz de kira yardımı sorgulama yapabilirsiniz. Kira yardımı başvuruları genellikle 20 gün içerisinde komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Kira yardımı başvuru sonuçları yine e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım bilgisi sorgulama sayfasına giderek e-Devlet şifrenizle giriş yapabilir, başvuru sonucunuzu hemen sorgulayabilirsiniz.

            Kira Yardımı Nereden Ödenir?

            Kira yardımı almaya hak kazanan kişiler, yardım gününde para otomatik olarak belirlenen banka hesabına yatırılacaktır. Eğer banka hesabı tanımlanmadıysa kişinin PTT hesabına, PTT hesabı olmayan kişilerin direkt T.C. numarasına PTT hesabına yatırılmaktadır. Yatan kira yardımını nakit olarak tüm PTT şubelerinden çekebilirsiniz. PTT hesabınıza para yatıp yapmadığını sorgulamak istiyorsanız, PTT hesabıma para yatmış mı sayfasından bakiye sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

            Bu sayfamızda yer alan güncel bilgileri siz de inceleyerek, sosyal yardımlaşma kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma kapsamında devletimiz tarafından verilen tüm maddi yardımlaşma türlerini sitemizde yayımlamaya devam edeceğiz. Bizleri takip ederek bu yardımlaşma türlerine başvuru yaparak siz de devlet yardımlarından yararlanabilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
            Haberler Ekonomi Sosyal yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır? İşte sosyal yardımlaşma kira yardımı başvurusu, sorgulama ekranı