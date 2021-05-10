Türkiye Cumhuriyeti, geçmişte de olduğu gibi günümüzde de sosyal bir devlet olduğundan dolayı, ilgili pek çok bakanlık çalışmalarını yürüterek dar gelirli, paraya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza farklı kalemlerde maddi yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların büyük bir çoğunluğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yakacak yardımı, gıda yardımı, giyecek yardımı, barınma yardımı, eğitim yardımları gibi yardımların yanı sıra şimdi de pek çok vatandaşımıza düzenli olarak kira yardımı verilmektedir.
Kira yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli şartları siz de karşılıyorsanız, ilgili kurumlara başvurunuzu tamamlayarak kira yardımı almaya hak kazanabilirsiniz. Diğer yandan "riskli" olarak adlandırılan binalarda yaşayan kişiler de kira yardımı alabilirler. Barınma ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını yerel yönetimlerle belirli vakıflar karşılamaktadır. Kira yardım tutarları ise her il için değişiklik göstermektedir. Bu kira yardımları sadece ihtiyacı olan dar gelirli ailelere verilmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli görülen konutların tahliye edilmesi sonrasında, ilgili binalarda yaşayanlar için de kira yardımları yapılmaktadır.
Kira Yardımı Veren Kurumlar
2021 yılında sosyal yardımlaşma adı altında kira yardımı veren devlet kurumları ve özel kurumların hangileri olduklarını tek tek sıraladık. Bakanlık veya devlet kurumlarının yanı sıra belediyeler veya belli şirketler, vakıflar ve kişiler de kira yardımı yapmaktadır. İşte kira yardımı veren kurumlar:
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
Belediyeler.
Özel vakıf ve dernekler.
Sivil toplum kuruluşları.