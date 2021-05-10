Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün başlıyor. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlar ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.
Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 8, 2021
Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.
Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.
TWITTER'DAN DUYURMUŞTU
Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" ifadelerini kullandı.
NAKDİ DESTEK ÜCRETİ UZATILDI MI?
İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı;