Şoförler için mesai kararı (Ekonomi haberleri)

CORONEVİRÜS

Salgınla birlikte müstakil bahçeli evlere yönelik artan talep, fiyatların son 1 yılda hızla yükselmesine neden oldu. Tapusor.com'un araştırmasına göre; İzmir'de bahçeli ve müstakil evlere talebin ve fiyatların en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 71 ile Foça gelirken, Foça'yı, yüzde 69 ile Menderes, yüzde 60 ile Seferihisar, yüzde 56 ile Çeşme ve yüzde 55 ile Urla izledi. İstanbul'da son 1 yılda bahçeli evlerin fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 34 ile Üsküdar gelirken, Muğla'da da zirveye yüzde 60 ile Ortaca ve yüzde 55 ile Bodrum yerleşti.