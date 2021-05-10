Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şoförler için mesai kararı (Ekonomi haberleri)

    Şoförlerin fazla mesai ücreti talebi mahkemeye taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai süresinin çalışma saati yerine şoförlerin yaptıkları kilometreye göre hesaplanamayacağına hükmetti.

    Şoförler için mesai kararı

    Şoförlerin fazla mesai ücreti talebi mahkemeye taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai süresinin çalışma saati yerine şoförlerin yaptıkları kilometreye göre hesaplanamayacağına hükmetti.

    TEMASSIZ ALIŞVERİŞ
    Vakıf Katılım'ın     MobildePOS uygulamasındaki tahsilat limiti, Mastercard'ın 'Tap on Phone' teknolojisiyle ortadan kalktı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Hayatı kolaylaştıracak çözümlere devam edeceğiz" dedi.

    MİGROS, TARO İLE HIZLANDI
    Migros,     robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO'yu mağaza depolarında kullanmaya başladı. Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, "TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişte ürün toplama hızımız 5 katına çıktı" dedi.

        TEK ŞARJLA 800 KM
        İngiliz otomobil markası MG'nin Cyberster adını verdiği yeni konsept otomobili, yüzde 100 elektrikli, iki kapılı, iki koltuklu olarak tasarlandı. Aracın 800 km menzile sahip olduğu, 0-100 km/s hızlanmasının da 3 saniyenin altında olduğu belirtildi. Ayrıca Cyberster'da üçüncü nesil otonom sürüş özellikleri bulunuyor. Aracın oval farları, ilginç burun yapısı, LED stop lambaları ve LED şerit aydınlatması dikkat çekiyor.

        CORONEVİRÜS
        Salgınla         birlikte müstakil bahçeli evlere yönelik artan talep, fiyatların son 1 yılda hızla yükselmesine neden oldu. Tapusor.com'un araştırmasına göre; İzmir'de bahçeli ve müstakil evlere talebin ve fiyatların en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 71 ile Foça gelirken, Foça'yı, yüzde 69 ile Menderes, yüzde 60 ile Seferihisar, yüzde 56 ile Çeşme ve yüzde 55 ile Urla izledi. İstanbul'da son 1 yılda bahçeli evlerin fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 34 ile Üsküdar gelirken, Muğla'da da zirveye yüzde 60 ile Ortaca ve yüzde 55 ile Bodrum yerleşti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
        Haberler Ekonomi Şoförler için mesai kararı (Ekonomi haberleri)