Şoförler için mesai kararı (Ekonomi haberleri)

Şoförlerin fazla mesai ücreti talebi mahkemeye taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesai süresinin çalışma saati yerine şoförlerin yaptıkları kilometreye göre hesaplanamayacağına hükmetti.
TEMASSIZ ALIŞVERİŞ
Vakıf Katılım'ın MobildePOS uygulamasındaki tahsilat limiti, Mastercard'ın 'Tap on Phone' teknolojisiyle ortadan kalktı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Hayatı kolaylaştıracak çözümlere devam edeceğiz" dedi.
MİGROS, TARO İLE HIZLANDI
Migros, robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO'yu mağaza depolarında kullanmaya başladı. Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort, "TARO ile hızımıza hız kattık, online siparişte ürün toplama hızımız 5 katına çıktı" dedi.