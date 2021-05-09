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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 06:19
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    • 10.05.2021 06:24
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    CANLI döviz kurları: 10 Mayıs ve ne kadar oldu? Dolar, ?

    Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler 10 Mayıs sabahı merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün kapanışı 8,2364 TL seviyelerinden yapan fiyatı gün içerisinde 8.2373 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 10 Mayıs Dolar ve ne kadar? Dolar, oldu? İşte anlık döviz kurları!

    takvim.com.tr
    CANLI döviz kurları: 10 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu?

    10 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,25 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 10 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    10 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,2379

    Dolar satış: 8,2500

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0096

    Euro Satış: 10,0371
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 10 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?