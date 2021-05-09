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    • Ekonomi
    • 09.05.2021 22:04
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    • 09.05.2021 22:04
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    yattı mı? ne zaman yatar?

    yattı mı? Binlerce çalışanın faydalandığı nakdi ücret desteği alan vatandaşlar ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. Nakdi ücret desteklerinden faydalanmak isteyenler bu ödemeleri araştırıyor. Peki ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ödemelerin ne zaman yatacağını paylaştı.

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği yattı mı? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar?

    Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Nkadi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı bu ödemelerden faydalanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Banka hesapları üzerinden yapılacak ödemelerden faydalanmak isteyenler nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki nakdi ücret desteği yattı mı?

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

    Ödemeler yarın yani 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

    Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

    2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

    Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

        Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

        a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

        17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

        Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
        -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

        SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

        b) İş akdi feshedilenler için,

        15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

        Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
        Şartlarının oluşması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Nakdi ücret desteği yattı mı? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar?