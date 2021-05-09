Nakdi ücret desteği yattı mı? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar?

Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Nkadi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı bu ödemelerden faydalanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Banka hesapları üzerinden yapılacak ödemelerden faydalanmak isteyenler nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki nakdi ücret desteği yattı mı?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Ödemeler yarın yani 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.
Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.