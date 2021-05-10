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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 10:36
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    • 10.05.2021 10:38
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    Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Penta borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz hangi bankada? Kaç lot…

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Penta Teknoloji ile ilgili son gelişmeler haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu ve araştırmalar başladı. Peki Penta borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz hangi bankada? Penta Teknoloji’nin yüzde %41,53'ünün halka arz edileceğinin açıklamasının ardından talep toplama işlemleri de sona erdi, borsada işlem göreceği tarih netleşti mi? Kaç lot verir? İşte konuyla ilgili son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Penta halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Penta borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz hangi bankada? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Vatandaşlar 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama işlemi tamamlanan teknoloji firmasının borsada işlem göreceği tarih ile ilgili bilgi verildi mi? sorusuna yanıt arıyor. Gündemde büyük etki bırakan Penta halka arz sonuçlarıyla ilgili son gelişmeleri ve firmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    PENTA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Penta'nın 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşen halka arzının sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu. Buna göre şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay 32 TL üzerinden ihraç edildi. Şirketin halka arzından toplam dağıtımın nominal değeri 18.3728.752 TL olarak kaydedildi. Böylelikle şirket halka arzdan 588 milyon TL gelir elde etti.

    Sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsisat yüzde 60 olarak planlanırken, dağıtım yüzde 19 olarak gerçekleşti. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar ise halka arz edilen hisselerin yüzde 81'ini aldı.

    Halka arzda yüzde 5 üzerinden pay alan tek yatırımcı yüzde 54,5 ile İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon oldu.

        PENTA HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

        Penta Teknoloji 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. 32,00 TL-38,00 TL fiyat aralığından talep toplayacak olan Penta Teknoloji hisselerinin 17 Mayıs Pazartesi günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        Penta Teknoloji İş Yatırım Liderliğinde halka arz edilecek. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.

        PENTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle salgın döneminde Türkiye'de ve dünyada bilişim pazarının en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu belirtti.

        Özçelik, şunları kaydetti:

        "Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.

            Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Çoğunluğu sermaye artırımı olarak gerçekleşecek halka arzla birlikte öz kaynaklarımızı güçlendirecek, elde edilecek gelirlerle büyüme stratejilerimizi destekleyen hamleler için kaynak sağlayacağız. Böylece Penta Teknoloji'yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız."

            PENTA HALKA ARZ BORSA KODU

            Penta Teknoloji, #PENTA kodu ile borsada işlem görecek.

            PENTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

            Başvurusuna onay verilen bir diğer şirket olan Penta Teknoloji'nin halka arzında, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na (#GOZDE) ait 5.401.901 TL, Sinan Güçlü'ye ait 245.874 TL, Mustafa Ergün'üne ait 243.659 TL, Bülent Koray Aksoy'a ait 243.659 TL ve Mürsel Özçelik'e ait 243.659 TL nominal değerli toplam 6.378.752 adet pay halka arz edilecek.

            PENTA TEKNOLOJİ KONSORSİYUM ÜYELERİ

            Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

            A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.,

            BGC Partners Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., QNB Finans

            Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım

            Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Menkul Değerler A.Ş., InvestAZ Yatırım

                Menkul Değerler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım

                Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım

                Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler

                A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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                Haberler Ekonomi Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Penta borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz hangi bankada? Kaç lot…