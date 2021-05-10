Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Penta borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz hangi bankada? Kaç lot…

Özçelik, şunları kaydetti:



"Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip, ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firmayız. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) rakamını ise yaklaşık yüzde 81 artışla 234 milyon TL'ye taşıdık.