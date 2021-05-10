Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Penta borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz hangi bankada? Kaç lot…

Penta halka arz sonuçları açıklandı mı? Penta borsada ne zaman işlem görecek? Halka arz hangi bankada? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Vatandaşlar 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama işlemi tamamlanan teknoloji firmasının borsada işlem göreceği tarih ile ilgili bilgi verildi mi? sorusuna yanıt arıyor. Gündemde büyük etki bırakan Penta halka arz sonuçlarıyla ilgili son gelişmeleri ve firmaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
PENTA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Penta'nın 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşen halka arzının sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu. Buna göre şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay 32 TL üzerinden ihraç edildi. Şirketin halka arzından toplam dağıtımın nominal değeri 18.3728.752 TL olarak kaydedildi. Böylelikle şirket halka arzdan 588 milyon TL gelir elde etti.
Sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsisat yüzde 60 olarak planlanırken, dağıtım yüzde 19 olarak gerçekleşti. Yurtiçi kurumsal yatırımcılar ise halka arz edilen hisselerin yüzde 81'ini aldı.
Halka arzda yüzde 5 üzerinden pay alan tek yatırımcı yüzde 54,5 ile İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon oldu.